Yes Tech Luncurkan 3 Produk LED Revolusioner di Indonesia, Ini Keunggulannya

JAKARTA - Yes Tech Indonesia meluncurkan tiga produk LED terbarunya yang revolusioner ke pasar Indonesia dalam acara Techdating 2024 di Jakarta, Jumat, (18/10/2024). Peluncuran produk ini menunjukkan komitmen Yes Tech sebagai satu merek utama teknologi LED dan visual kepada pasar Indonesia.

Ketiga produk yang diperkenalkan adalah layar LED MG6S 4in1 p1.9, MG9, dan MT Series, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan tampilan visual di berbagai industri. Tidak hanya menawarkan peningkatan dalam hal performa dan efisiensi, tetapi juga memastikan fleksibilitas penggunaan yang lebih luas, baik untuk keperluan indoor maupun outdoor.

“Peluncuran ini merupakan pencapaian besar bagi Yes Tech, terutama di pasar Indonesia yang terus berkembang pesat. Produk-produk terbaru kami, MG6S 4in1 p1.9, MG9, dan MT Series, dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin menuntut dalam hal teknologi visual. Kami yakin bahwa produk-produk ini akan merevolusi bagaimana LED digunakan di berbagai sektor, baik untuk keperluan komersial maupun publik," jelas Selina Liang, Manager of Yes Tech Asia dalam pemaparannya.

Ketiga LED unggulan terbaru YesTech ini dilengkapi fitur-fitur canggih dengan inovasi terdepan dan dirancang untuk memberikan solusi tampilan visual yang lebih optimal dengan fitur-fitur yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, baik dalam skala kecil maupun besar. Produk LED unggulan ini menghadirkan performa terbaik dengan daya tahan yang kuat dan fleksibilitas tinggi untuk berbagai aplikasi.

MG6S 4-in-1 p1.9 adalah LED indoor yang memiliki keunggulan no masking pada kabinetnya dan mampu menghadirkan gambar dengan kualitas tinggi.

adalah LED indoor yang memiliki keunggulan no masking pada kabinetnya dan mampu menghadirkan gambar dengan kualitas tinggi. MG9 Series adalah LED yang cocok digunakan di berbagai lingkungan, baik indoor, outdoor, hingga lantai interaktif. MG9 Series mampu menahan beban hingga 4,6 ton saat digunakan sebagai lantai interaktif.

adalah LED yang cocok digunakan di berbagai lingkungan, baik indoor, outdoor, hingga lantai interaktif. MG9 Series mampu menahan beban hingga 4,6 ton saat digunakan sebagai lantai interaktif. MT Series adalah LED yang dapat mencapai hingga 50% transparansi, yang membuatnya dapat terlihat transparan.

Pada Techdating 2024, yang juga dihadiri pelaku industri rental LED dan mitra, Yes Tech juga memberikan tiga penghargaan bagi para pemilik produknya yang telah berkontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan industri LED screen di Indonesia.