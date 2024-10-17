Cara Mudah Nonton Video Viral Kualitas HD di Yandex Tanpa VPN

JAKARTA - Cara mudah nonton video viral kualitas HD tanpa VPN bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan aplikasi resminya dan juga lewat browser.

Cara ini sangat direkomendasikan dibandingkan menonton video viral dengan menggunakan bantuan VPN. Itu karena aplikasi pihak ketiga ini memiliki sejumlah bahaya yang bisa menyerang perangkat hingga individunya.

Bahaya tersebut di antaranya virtual private network (VPN) akan membuat jaringan internet lambat. Saat menggunakan aplikasi ini, proses pencarian juga menjadi banyak diserang iklan. Hal paling berbahaya, perangkat dapat terkena serangan malware hingga individu terkena pencurian data.

Oleh karena itu, untuk menikmati video viral di internet lebih disarankan menggunakan mesin pencari asal Rusia, Yandex. Mesin pencari ini sangat mutakhir untuk menonton video viral termasuk dari situs yang diblokir.

Berikut adalah cara mudah nonton video viral berkualitas HD di Yandex tanpa VPN.

Menonton video viral di Yandex menggunakan browser

Cara mudah pertama, pengguna internet bisa menonton video viral yang paling disuka di Yandex menggunakan browser. Browser ini dapat menyesuaikan dengan browser yang ada di perangkat, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, maupun yang lainnya.

Buka aplikasi browser yang ada di perangkat ponsel atau PC

Pada halaman utama browser, masukkan kata kunci www.yandex.xom di kolom pencarian

Nantinya, pengguna akan langsung diarahkan ke laman utama Yandex.

Pada bagian ini, pengguna bisa mulai mencari video viral sesuai yang dibayangkan dengan memasukkan kata kunci video yang diinginkan pada kolom yang disediakan

Yandex akan mulai melakukan pencarian dan memberikan sejumlah rekomendasi video sesuai dengan kata kunci

Pilih video viral yang paling diinginkan dari daftar yang disediakan

Klik Play dan selamat menikmati video viral dengan nyaman.