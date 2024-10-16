Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Kembangkan AI untuk Gantikan Aplikasi Setting, Ponsel Galaxy Bakal Bisa Prediksi Keinginan Pengguna

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |19:08 WIB
Samsung Kembangkan AI untuk Gantikan Aplikasi Setting, Ponsel Galaxy Bakal Bisa Prediksi Keinginan Pengguna
Samsung Galaxy AI.
SEOUL Samsung dilaporkan sedang mengerjakan sistem bertenaga kecerdasan buatan (AI) yang akan menggantikan aplikasi ‘Pengaturan’ atau ‘Setting’ pada perangkat Galaxy-nya, menurut media Korea Selatan.

Dilaporkan ETNews, sistem AI ini akan memprediksi terlebih dahulu apa yang diinginkan pengguna dengan menganalisis interaksi secara real time. Sistem kemudian dapat membantu pengguna dalam melakukan perubahan dengan cepat tanpa masuk ke aplikasi.

Meskipun kedengarannya agak futuristik, hampir semua pembuat smartphone telah bergerak ke arah ini selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, kamera memilih jenis pemrosesan gambar yang benar-benar berbeda ketika melihat dokumen, bukan lanskap atau seseorang. AI pada perangkat mengenali jenis konten yang Anda coba ambil dan membuat perubahan untuk Anda.

Saat ini juga sudah ada beberapa penerapan AI di berbagai aplikasi dan tampilan UI yang bertujuan untuk membuat hidup Anda lebih mudah.

Dilansir Gizmochina, Samsung sendiri telah mengungkapkan tujuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna lebih jauh lagi dengan integrasi AI yang lebih dalam pada OneUI-nya, dan perkembangan terbaru ini sejalan dengan strategi intinya.

Raksasa elektronik Negeri Ginseng itu sudah lama menghadirkan ponsel pintar hadir dengan asisten suara bertenaga AI, meski fungsinya masih terbatas. Asisten pintar Samsung saat ini hanya dapat membantu tugas-tugas yang relatif lebih sederhana (seperti menyetel alarm) dan tidak memiliki kontrol utama pada perangkat, tetapi pengembangan sistem AI yang jauh lebih baik mungkin akan dapat memproses sendiri tugas-tugas yang lebih kompleks.

 

