Koleksi Mobil Veronica Tan Mantan Istri Ahok

JAKARTA - Veronica Tan, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedang menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Veronica Tan menjadi salah satu orang yang mendapat panggilan presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Veronica Tan banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, sekaligus menjadi ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI). Selain itu, ia menjalani bisnis yang telah dirintis sejak 2018, yaitu bisnis daging Sapi impor yang diberi nama Alpha Agro Indonesia.

Di samping berbagai kegiatan yang dijalankan, Veronica Tan ternyata memiliki hobi mengoleksi barang yang tidak biasa. Pada saat banyak perempuan yang hobi mengoleksi berbagai macam tas atau sepatu branded, ia lebih tertarik untuk mengoleksi mobil.

Secara spesifik, wanita kelahiran 1977 itu mengoleksi mobil tipe Sport Utility Vehicle (SUV). Terdapat dua koleksi mobil SUV milik Veronica.

Pertama, Veronica Tan mempunyai mobil asal China, yakni Wuling Almaz berwarna Hitam. Wuling Almaz merupakan mobil SUV pertama Wuling yang diluncurkan pada 2019. Harga Wuling Almaz terbaru ditaksir pada di kisaran Rp385-444 juta.

Dalam unggahan Instagram Veronica Tan @veronicatan_official, terlihat pernah mengendarai Wuling Almaz saat menginformasikan layanan drive thru test antigen, PCR, saat musim Covid-19 pada 2021.

Wuling Almaz hadir dalam 4 varian, yang tersedia dengan transmisi CVT dan juga DHT. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1.451 cc dan mampu menghasilkan tenaga hingga 140 hp dan torsi hingga 250 Nm.