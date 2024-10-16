Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Hilux Rangga Dijual Mulai Rp188 Juta, Segini Target Penjualannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |17:02 WIB
Toyota Hilux Rangga Dijual Mulai Rp188 Juta, Segini Target Penjualannya
Toyota Hilux Rangga dijual mulai Rp188 juta, segini target penjualannya. (TAM)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan kendaraan komersial All New Hilux Rangga. Mobil itu dibanderol mulai dari Rp188 juta hingga termahal Rp304,5 juta. Toyota menargetkan mampu menjual hingga 500 unit All New Hilux Rangga per bulan. 

Hilux Rangga menawarkan solusi multifungsi bagi kebutuhan bisnis dan personal. Melalui kendaraan yang agile, reliable dan flexible dengan dukungan ekosistem yang tersebar luas.

Sejak pertama kali dipamerkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, banyak konsumen yang menantikan Toyota Hilux Rangga. Ini membuat Toyota optimistis dapat mencapai angka penjualan yang tinggi.

Toyota Hilux Rangga (TAM)
Toyota Hilux Rangga (TAM)

“Dalam waktu dekat ini, kira-kira (target) per bulan rata-rata sekitar 500 unit, 400-500 unit. Mungkin sekitar 80 persen-nya diesel. Kalau kita lihat demand yang sudah ada sekarang gitu ya,” ucap Marketing Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ia mengungkapkan sejak dipamerkan pada GIIAS 2024 hingga Oktober 2024, daftar pemesanan Hilux Rangga sudah mencapai 700-800 unit. Dengan diumumkannya harga Hilux Rangga, Toyota berharap angka pemesanan semakin bertambah.

“Kalau SPK baru bisa resmi hari ini. Jadi ini semacam inden lis prospek gitu. Sekitar 700 sampai 800 unit. Mudah-mudahan melihat dari animonya yang cukup baik bisa memenuhi target kita,” ujarnya.

Toyota Hilux Rangga hadir dengan tampilan yang lebih menarik, mengusung desain boxy. Mobil ini memiliki lampu depan kotak yang dipadukan gril besar berwarna hitam yang memberikan kesan gagah.

 

