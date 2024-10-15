POCO Bakal Tutup Situs Resminya pada 31 Desember, Ada Apa?

BRAND ponsel ramah kantong, POCO mengumumkan akan menutup situs resminya, termasuk semua situs domain di bawah po.co, baik global (/global) serta regional (seperti /id dan /fr), pada 31 Desember 2024. Namun, POCO memastikan bahwa penutupan ini tidak akan mengganggu pengalaman pengguna secara besar-besaran.

Pentupan situs resmi POCO ini tidak berarti brand yang berada di bawah Xiaomi itu akan menghilang seluruhnya. Pasalnya, pasca penutupan situs resminya, POCO akan menghosting produk dan layanannya di situs web Xiaomi.

Perubahan ini bisa dibilang mengejutkan karena Xiaomi selalu menekankan perbedaan antara merek mereka – Xiaomi, Redmi, dan Poco.

Transisi mulai bulan ini

Dilansir Gizmochina, transisi dari situs resmi POCO akan dimulai bulan ini, tepatnya pada Senin, 21 Oktober. Setelah tanggal tersebut, Anda tidak akan dapat melakukan pembelian di situs web POCO.

Meski begitu, program loyalitas seperti poin POCO dan poin loyalitas POCO tidak akan hilang. Poin yang ada akan ditransfer dan tetap valid dalam ekosistem Xiaomi, sementara kupon yang ada juga akan diterbitkan kembali sebelum 12 Desember.

Selanjutnya, pesanan sebelumnya, informasi pelacakan, dan bahkan ulasan pengguna dari situs Poco akan dimigrasikan ke platform Xiaomi. Pengguna tidak perlu melakukan langkah tambahan apa pun; semuanya akan ditransfer secara otomatis.