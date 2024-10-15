Plat KT Daerah Mana? Simak Infonya di Sini!

Plat KT daerah mana? Simak infonya di sini. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA – Plat nomor kendaraan merupakan perangkat penting yang wajib tersemat pada bagian depan dan belakang kendaraan bermotor. Ini karena plat nomor berfungsi sebagai identitas kendaraan, bukti legitimasi kendaraan, pengingat jatuh tempo pajak, dan mempermudah identifikasi tilang elektronik.

Dalam plat nomor kendaraan, terdapat kode yang berupa kombinasi huruf dan angka yang berisikan informasi penting. Kode-kode tersebut, yakni kode wilayah, nomor polisi, kode huruf akhir wilayah, dan tanggal masa berlaku plat nomor.

Soal kode wilayah, dalam plat nomor kendaraan setiap daerah berbeda-beda. Dalam satu kode wilayah dapat mencakup satu atau lebih kota atau daerah. Sampai saat ini total terdapat 55 kode wilayah yang ada di Indonesia.

Lantas, dari daerah manakah plat dengan kode wilayah KT? Berikut jawabannya.

Plat KT meliputi lebih dari satu daerah atau kota dan berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Daerah-daerahnya terdiri atas Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan beberapa Kabupaten di Kalimantan Timur.

Namun, untuk mengetahui secara spesifik dari mana kendaraan tersebut berasal, dapat diidentifikasi melalui kode huruf terakhir wilayah pada plat nomor. Berikut rinciannya:

· Kota Balikpapan

Di wilayah Kota Balikpapan menggunakan kode huruf akhir wilayah yaitu (A/K/L/Y/Z).

· Kota Samarinda

Di wilayah Kota Samarinda menggunakan kode huruf akhir wilayah yaitu (B/I/M/N/W/X).

· Kota Bontang

Di wilayah Kota Bontang menggunakan kode huruf akhir wilayah yaitu (D/Q).

· Kabupaten Berau

Di wilayah Kabupaten Berau menggunakan kode huruf akhir wilayah yaitu (G).