Dorong Penjualan di Jakarta, Mazda Resmikan Diler Fatmawati

JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) sebagai agen pemegang merek (APM) Mazda di Indonesia bersama PT Sun Motor Jakarta meresmikan diler baru mereka di Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/10/2024). Kehadiran diler yang berlokasi di Jalan RS Fatmawati No 60, Cipete, Jakarta Selatan tersebut diharapkan dapat mendorong penjualan Mazda.

Diler baru ini untuk memperluas jaringan Mazda di Indonesia. Hingga saat ini, diler Mazda telah hadir dan tersebar di 28 titik seluruh Indonesia. Sementara bagi PT Sun Motor Jakarta, diler Mazda Fatmawati ini menjadi yang ketiga, setelah sebelumnya di wilayah di Bintaro Jaya dan Pajajaran Bogor.

Chief Operating Officer (COO) PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengungkapkan alasan pihaknya menghadirkan diler baru di Fatmawati. Jakarta Selatan dilihat sebagai area yang strategis dan mudah untuk diakses. Selain itu, dapat menjadi solusi untuk memenuhi ekspektasi pasar dan dapat memperkuat diler Mazda di Indonesia.

Diler Mazda Fatmawati

"Jakarta adalah salah satu pusat pertumbuhan bisnis dan residensial di Jakarta, sekaligus pasar paling strategis dan potensial bagi Mazda di Indonesia," kata Ricky Thio saat peresmian diler Fatmawati, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ia mengatakan, konsumen di sini memiliki karakter yang dinamis, cerdas, dan menuntut standar tinggi sehingga mereka tidak hanya mencari kendaraan sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup berkelas dan inovatif.

"Mazda Fatmawati hadir untuk memenuhi ekspektasi tersebut memberikan akses lebih mudah bagi konsumen terhadap lini produk kami yang dikenal premium dan superior. Kami percaya dealer ini akan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan penjualan Mazda di Jakarta Selatan dan sekitarnya," ujarnya.

Diler Mazda terbaru hadir dengan konsep modern dan premium di lahan seluas 1.350-meter persegi. Sejumlah fasilitas dihadirkan seperti Showroom 4 display, Dealing Room, Delivery Room, Customer Lounge Premium, Prayer Room, Kids Corner, Workshop, Spare Parts Warehouse, Meeting Room.