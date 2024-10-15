Insan Pegadaian Melenggang ke Grand Final Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024

JAKARTA – Mewakili PT Pegadaian, Insan Pegadaian Rama Andika Prasetya melenggang ke Grand Final Microsoft Excel World Championship Indonesia (MEWCI) 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Point Arena Jakarta, Minggu (13/10).

Pada kompetisi tersebut Rama berhasil menjadi juara 3 pada kategori BUMN, dan meraih posisi 4 pada Grand Final All Categories MEWCI 2024.

Microsoft Excel World Championship Indonesia 2024 sendiri merupakan event pertama bagi para mahasiswa dan profesional di bidang Microsoft Excel.

Event e-sport ini terdiri dari tiga kategori, yakni Rookie, Professional dan BUMN. Tiga terbaik dari ketiga kategori tersebut berlaga di Grand Final untuk memperebutkan satu kursi Best of the Best.

Rama yang merupakan Assistant Manager Kantor Pegadaian Area Medan 2 ini mengaku excited dan bangga, melalui kepiawaiannya menggunakan Microsoft Excel untuk menunjang pekerjaan sehari-harinya, ia berhasil mewakili perusahaan pada kegiatan tersebut.