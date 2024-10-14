Link Download XNXubd VPN Browser untuk Membuka Situs yang Diblokir dan Cara Memakainya

JAKARTA - Link download XNXubd VPN Browser untuk membuka situs yang diblokir dan cara memakainya menarik dikulik. Apalagi banyak situs yang diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran ini biasanya terjadi karena situs dianggap berbahaya atau karena terindikasi sebagai situs yang melanggar aturan.

Untuk itu link download XNXubd VPN Browser untuk membuka situs yang diblokir dan cara memakainya banyak dicari informasinya . Apalagi, XNXubd VPN Browser merupakan aplikasi Virtual Private Network (VPN) yang dapat membantu penggunanya untuk mengakses berbagai situs yang terblokir dengan mudah.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh semua pengguna dengan prinsipnya yakni mengarahkan lalu lintas internet menggunakan server di lokasi berbeda.

Aplikasi buatan developer Makanan Ringan AppBrain ii memiliki ukuran yang hanya 35 MB yang terbilang cukup kecil. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh semua ponsel dengan spesifikasi minimal telah menggunakan sistem operasi android 4.4 ke atas.

Kelebihan utama XNXubd VPN Browser terletak pada kemampuan anti blokir yang membuat aplikasi ini dapat menembus firewall. Hal ini membuat semua situs dapat dibuka tanpa halangan apapun.

XNXubd VPN Browser juga memiliki bandwidth yang tidak terbatas. Pasalnya, layanan VPN membuat lalu lintas online perangkat tidak terbaca oleh penyedia layanan internet sehingga tidak akan ada pembatasan bandwidth dari operator.