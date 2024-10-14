Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

SpaceX Berhasil Tangkap Roket Pendorong Starship pada Uji Terbang Kelima

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |18:12 WIB
SpaceX Berhasil Tangkap Roket Pendorong Starship pada Uji Terbang Kelima
Menara di Boca Chica berhasil menangkap roket pendorong Starship dan mengembalikannya ke landasan luncur. (Foto: X)
A
A
A

BOCA CHICA - SpaceX menampilkan pencapaian teknik baru dalam uji coba terbang Starship kelima di Texas, Amerika Serikat (AS) Minggu, (13/10/2024). Pada uji terbang tersebut, SpaceX berhasil “menangkap” dan mengembalikan roket pendorong tahap pertama yang digunakan Starship ke landasan peluncurannya menggunakan lengan mekanis raksasa.

Pendorong tahap pertama roket "Super Heavy" lepas landas pada pukul 7:25 pagi waktu setempat dari fasilitas peluncuran SpaceX di Boca Chica, Texas, mengirim roket tahap kedua Starship ke luar angkasa sebelum terpisah pada ketinggian sekira 70 km (40 mil) untuk mulai turun kembali ke darat - bagian paling berani dari uji terbang tersebut.

Peluncur Super Heavy menyalakan kembali tiga dari 33 mesin Raptor-nya untuk memperlambat penurunannya yang cepat kembali ke lokasi peluncuran SpaceX, saat ia menargetkan landasan peluncuran dan menara tempat ia lepas landas.

Menara dengan tinggi lebih dari  400 kaki (121 meter) itu, dilengkapi dengan dua lengan logam besar di bagian atas. Roket pendorong Super Heavy setinggi 233 kaki (71 meter) itu jatuh ke lengan penutup menara peluncuran, mengaitkan dirinya di tempatnya dengan palang-palang kecil yang menonjol di bawah empat sirip kisi depan yang telah digunakannya untuk mengarahkan dirinya di udara, demikian dilaporkan Reuters.

Sementara itu Starship, tahap kedua atau bagian atas sistem roket, melaju dengan kecepatan sekitar 17.000 mil per jam sejauh 89 mil di luar angkasa, menuju Samudra Hindia di dekat Australia barat untuk mendemonstrasikan pendaratan yang terkendali sekira 90 menit setelah peluncuran.

Saat Starship memasuki kembali atmosfer Bumi secara horizontal, kamera di dalam pesawat menunjukkan rona merah muda keunguan plasma superpanas yang halus menyelimuti sisi pesawat yang menghadap Bumi dan dua penutup kemudinya, gesekan hipersonik yang intens ditampilkan dalam aura yang bersinar.

 

Halaman:
1 2
      
