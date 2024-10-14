Setelah 500 Tahun Peneliti Akhirnya Pecahkan Misteri Seputar Jasad Christopher Columbus

PARA ilmuwan telah memecahkan misteri berusia 500 tahun seputar tempat peristirahatan terakhir Christopher Columbus. Selama ini, keberadaan jasad penjelajah yang dianggap sebagai penemu Benua Amerika itu masih menjadi pertanyaan dan belum pernah dapat dipastikan.

Dilansir Daily Mail, tim tersebut menghabiskan waktu 20 tahun untuk melakukan analisis DNA pada tulang-tulang manusia yang ditemukan terkubur di Katedral Seville, Spanyol, dan mengonfirmasi dengan 'kepastian mutlak' bahwa tulang-tulang itu milik Columbus, yang meninggal pada 1506.

Selama dua dekade terakhir, mereka telah membandingkan DNA yang diambil dari sampel dengan DNA kerabat dan keturunannya.

“Hari ini telah dimungkinkan untuk memverifikasinya dengan teknologi baru, sehingga teori parsial sebelumnya bahwa sisa-sisa Seville adalah milik Christopher Columbus telah dikonfirmasi secara definitive,” kata Miguel Lorente, seorang ilmuwan forensik yang memimpin penelitian tersebut, sebagaimana dilansir Daily Mail.

Banyak ahli percaya bahwa makam di dalam katedral tersebut telah lama menyimpan jasad Columbus, tetapi baru pada 2003 Lorente dan sejarawan Marcial Castro diberi izin untuk membukanya, dan menemukan tulang-tulang yang sebelumnya tidak diketahui berada di dalamnya.

Pada saat itu, teknologi DNA tidak mampu 'membaca' sejumlah kecil materi genetik untuk memberikan hasil yang akurat.

Para peneliti menggunakan sisa-sisa putra penjelajah tersebut, Hernando, dan saudara laki-lakinya Diego, yang juga dimakamkan di Katedral Seville.

Tulang-tulang kerabat tersebut juga jauh lebih besar daripada fragmen yang ditemukan di pemakaman Columbus.

Kemajuan dalam analisis DNA juga dapat mengungkapkan apakah penjelajah tersebut orang Italia atau bukan, yang juga telah diperdebatkan di antara komunitas ilmiah.