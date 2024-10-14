5 Rekomendasi Mobil Kecil yang Cocok untuk Perkotaan, Harga Terjangkau

JAKARTA - Mobil dengan ukuran lebih kecil menjadi pilihan banyak orang yang tinggal di perkotaan. Kendaraan ini dianggap lebih nyaman untuk mobilitas harian karena bentuknya yang kompak sehingga membuat manuver bisa jadi lebih mudah.

Ada beberapa jenis mobil kecil di Indonesia yang bisa menjadi pilihan mobilitas perkotaan. Berikut rekomendasi mobil kecil seperti dirangkum dari berbagai sumber, Selasa (15/10/2024):

Toyota Agya

Ini merupakan mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang bisa menjadi pilihan mobilitas harian di perkotaan. Harganya juga cukup terjangkau, yakni mulai Rp170 jutaan untuk keluaran 2024.

Selain ukurannya yang kompak, mobil ini memiliki keunggulan dari konsumsi bahan bakarnya yang sangat irit. Terlebih, saat ini Toyota menawarkan Agya dengan mesin 1.200 cc yang membuatnya lebih bertenaga.

Daihatsu Ayla

Mobil kecil berikutnya yang dapat menjadi pilihan adalah Ayla yang merupakan kembaran Agya. Bedanya, Daihatsu Ayla memiliki lebih banyak varian.

Mobil hatchback satu ini di tawarkan dengan harga Rp136 juta untuk tipe 1.0L M MT, dan Rp190,9 juta untuk varian tertinggi. Selain itu, mobil ini sangat ramah kantong karena konsumsi bahan bakarnya sangat irit.

Honda Brio

Honda Brio masih menjadi mobil terlaris produsen asal Jepang itu di Indonesia. Harganya yang murah dipadukan dengan desainnya yang dinamis membuat banyak orang memilih mobil ini, meski harganya cukup tinggi.

Brio masuk dalam segmen LCGC yang dibanderol mulai Rp167,9 juta untuk varian dasar Satya S M/T. Sementara mesinnya mengusung 1.2L i-VTEC 4 silinder.