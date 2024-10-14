Plat L Daerah Mana? Cek Infonya di Sini!

JAKARTA – Setiap kendaraan bermotor wajib memliki plat nomor. Plat nomor dipasang di bagian depan dan belakang. Ini karena plat nomor berfungsi sebagai identitas kendaraan yang dilengkapi kombinasi kode huruf dan angka.

Perlu diperhatikan, plat nomor yang digunakan harus sesuai yang ditetapkan oleh Korps Lantas Mabes Polri. Ukuran plat nomor mobil adalah 43 cm x 13,5 cm, sedangkan motor 22 cm x 16 cm. Sementara itu, bahan yang digunakan untuk pembuatan plat nomor adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm.

Dalam plat nomor kendaraan, terdapat kode wilayah yang sampai pada saat ini jumlahnya ada 55 di Indonesia. Setiap daerah atau kota memiliki kode wilayah yang berbeda-beda, satu kode wilayah dapat mencakup satu daerah atau lebih.

Lalu, dari daerah mana kode plat L berasal? berikut jawabannya.

Di saat banyak kode wilayah yang dapat meliputi banyak daerah, plat L di sini hanya meliputi satu daerah. Plat dengan kode wilayah L sendiri berasal dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya.

Kendati plat L hanya digunakan di wilayah Surabaya. Kode huruf terakhir dapat digunakan untuk mengetahui secara spesifik dari mana kendaraan tersebut. Berikut rinciannya:

· Surabaya Pusat dan Surabaya Utara

Kode huruf terakhir yang tercatat pada Samsat Surabaya Pusat dan Utara adalah N/O/P/Q/R/S/T/U.

· Surabaya Selatan

Kode huruf terakhir yang tercatat pada Samsat Surabaya Selatan adalah G/H/J/K/L/M.

· Surabaya Timur