Game Freak Diretas, Informasi Tentang Pokemon Gen-10 Hingga Nintendo Switch 2 Bocor

TOKYO - Perusahaan pengembang game Pokemon, Game Freak mengalami peretasan besar yang menyebabkan kebocoran data nama, email karyawan, berbagai informasi terkait game-game Pokemon mendatang, hingga konsol Nintendo Switch 2.

Dilaporkan Nintendo Life, data yang bocor mencakup nama kode konsol Nintendo generasi berikutnya (yang dilaporkan bernama "Ounce"), nama kode game Pokemon generasi ke-10 yang belum diumumkan (dilaporkan "Gaia"), dan nama kode Pokemon Legends: Z-A yang diumumkan ("Ikkaku").

Dalam pernyataan yang dirilis pada 10 Oktober, Game Freak mengatakan bahwa servernya telah diakses secara illegal, mengungkap 2.606 kasus nama dan alamat email karyawan saat ini, mantan karyawan, dan karyawan kontrak yang diakses. Namun, pernyataan berbahasa Jepang itu tidak menyebutkan tentang data Pokemon.

Game Freak meminta maaf kepada semua pihak yang terkena dampak pelanggaran data dan menegaskan bahwa kerentanan yang menjadi inti peretasan tersebut telah dibangun kembali.

Dilansir IGN, nama kode untuk dua versi game Pokemon generasi ke-10 merupakan bagian dari kebocoran ("K" dan "N"), yang mungkin terkait dengan niat Nintendo untuk merilisnya untuk Switch konsol penerusnya, yang diberi kode nama “Ounce”.

Sebuah game Pokémon dengan nama kode "Synapse" juga dilaporkan disebutkan. Game yang belum diumumkan ini dikatakan dikembangkan bersama dengan studio lain, dengan beberapa laporan mengindikasikan bahwa game ini adalah semacam MMO Pokémon.

Di tempat lain, kode sumber untuk judul DS Pokémon HeartGold, SoulSilver, Black 2, dan White 2 dilaporkan bocor, mengakibatkan aset Pokémon yang tidak terpakai dicuri dan bahkan musik gim muncul secara daring.