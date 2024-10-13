Advertisement
OTOMOTIF

Astra Catat Penjualan 40.096 Unit Mobil Sepanjang September 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |21:02 WIB
Astra Catat Penjualan 40.096 Unit Mobil Sepanjang September 2024
Ilustrasi. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Astra Internasional mencatat penjualan 40.096 unit mobil selama bulan September 2024, menurut angka yang diumumkan pada Minggu, (13/10/2024). Angka ini menunjukkan penurunan dari bulan yang sama pada tahun lalu.

Jumlah ini terdiri dari 25.591 unit Toyota+Lexus, 12.676 unit Daihatsu, 1.670 unit UD truk, dan 159 unit Peugeot. Sementara Penjualan Astra LCGC tercatat sebanyak 10.222 unit.

Menurut laporan penjualan wholesales yang diumumkan, penjualan mobil nasional pada September 2024 tercatat sebanyak 72.667 unit, yang berarti mobil-mobil Astra memiliki pangsa pasar di angka 55%.

"Astra senantiasa menghadirkan produk berkualitas dan memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang didukung jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Kami berharap dapat terus berkontribusi positif bagi industri otomotif nasional," kata Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto dalam keterangan pers, yang diterima Minggu.

Hingga September 2024, penjualan mobil wholesales secara nasional tercatat sebanyak 633.218 unit, yang menunjukkan penurunan signifikan, sebesar 16,2% dari 755.778 unit yang terjual pada periode yang sama tahun lalu.

 

