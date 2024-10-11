Fitur Baru WhatsApp Gelembung Chat Bisa Warna Warni

JAKARTA- Fitur baru WhatsApp gelembung chat bisa warna warni banyak dipakai pengguna. Untuk itu, fitur ini terlihat pada WhatsApp beta untuk Android versi 2.24.20.12.

Untuk itu fitur baru WhatsApp gelembung chat bisa warna warni akan secara otomatis menyesuaikan diri untuk melengkapi tema yang dipilih. Opsi untuk memilih dari beberapa tema disebutkan hadir dalam pengaturan di WhatsApp untuk Android.

Opsi ini diperkirakan akan diterapkan ke semua percakapan sebagai default, meskipun pengguna mungkin masih memiliki pilihan untuk menggantinya secara manual untuk obrolan tertentu.

Perlu diperhatikan, kemampuan untuk memilih tema default pertama kali ditemukan oleh pelacak fitur di WhatsApp Beta untuk Android 2.24.17.19.

WABetaInfo mengklaim bahwa kemampuan baru untuk memilih tema default dari berbagai opsi masih dalam tahap pengembangan dan bahkan belum tersedia untuk penguji beta yang terdaftar melalui program Google Play Beta.

Nantinya, fitur baru warna gelembung obrolan bersama dengan pemilih tema akan terlihat pertama kali pada iOS, dengan adanya dua opsi untuk menyesuaikan elemen yang disebutkan di atas. Pengguna, bahkan bisa mencoba mengetuk warna Pesan dan Wallpaper untuk menyesuaikan tema obrolan mereka. Sementara itu, satu hal yang pasti adalah WhatsApp hanya akan menampilkan wallpaper dan warna gelembung obrolan yang dipilih pada ponsel pengguna.

Berbekal hal itu, ada perbedaan besar yang diterapkan WhatsApp dengan tema obrolan di Facebook Messenger maupun Instagram yang mengaktifkan penggunaan tema pada semua peserta dalam suatu percakapan.