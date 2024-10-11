Harga Mobil Wuling Air EV Bekas, Ternyata Segini

JAKARTA – Wuling Air EV merupakan mobil listrik berbentuk kecil dan unik yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Mobil listrik ini tersedia dalam 3 varian.

Air EV mulai mengaspal di Indonesia pada 2022. Sebelumnya, Wuling Air EV merupakan saudara dari Mini EV yang telah beredar lebih dulu di China. Harapannya, Wuling Air EV dapat meraih sukses di pasar Indonesia, seperti Mini EV di pasar China.

Pada 2022, Wuling resmi memproduksi Air EV di Indonesia tepatnya di Cikarang.

Wuling menawarkan Air EV dalam tiga tipe, yaitu lite, standar range, dan long Range. Perbedaan yang paling mencolok dari ketiganya adalah jarak tempuh dan juga durasi waktu pengisian daya.

Tipe lite dan standar range memiliki jarak tempuh hingga 200 km, sedangkan long range hingga 300 km. Di sisi lain, durasi pengisian daya tipe lite dan standar range dari 0-100% adalah 8,5 jam, sementara untuk tipe long range hanya membutuhkan waktu 4 jam.

Secara spesifikasi, mobil mikro berkapasitas 4 orang ini, memiliki panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm. Sementara itu, wheelbase mencapai 2.010 mm.

Mobil listrik 2 pintu ini memiliki tenaga 40 HP dengan torsi mencapai 110 Nm. Transmisi yang digunakan adalah otomatis dengan sistem penggerak roda belakang atau Rear-Wheel Drive.

Dengan spesifikasi ini, lantas berapa harga mobil bekas Wuling Air EV?