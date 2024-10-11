Resmikan Diler di Cibubur, GWM Turunkan Harga Haval Jolion hingga Rp40 Jutaan

JAKARTA - GWM Indonesia meresmikan diler baru di Jalan Pusdika Raya No 9, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024). Pada momen tersebut, GWM juga mengumumkan mobil SUV mereka, Haval Jolion turun harga menjadi Rp405 juta dari Rp448,8 juta.



Diler GWM Cibubur dibangun di atas lahan seluas 7.100 meter persegi. Diler tersebut berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts). Selain itu, diler ini dilengkapi sejumlah fasilitas, kafe, area servis, serta ruang tunggu untuk pelanggan.



President Director, Inchcape Automotive Indonesia, Khoo Shao Tze, mengungkapkan alasan hadirnya diler di Cibubur. Itu karena lokasi tersebut sangat strategis.

“Cibubur adalah salah satu kota di Jabodetabek yang memiliki area yang dinamis yang berbeda di persimpangan empat wilayah sekaligus yakni Jakarta Timur, Bogor, Bekasi, dan Depok dengan dengan pertumbuhan populasi yang pesat," katanya saat peresmian diler GWM di Cibubur, Jakarta Timur.

GWM resmikan diler di Cibubur (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia mengungkapkan, kehadiran Inchcape melalui brand GWM akan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap pilihan New Energy Vehicle berkualitas. "Kami akan terus memperluas jaringan kami dan memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Jabodetabek,” katanya.

Pada kesempatan itu, GWM Indonesia mengumumkan harga baru Haval Jolion. Kini Haval Jolion dibanderol Rp405 juta on the road (OTR) Jakarta.