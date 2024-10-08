Plat A dari Kota Apa? Ini Info dan Cara Cek Pajaknya

JAKARTA – Plat nomor merupakan perangkat yang wajib terpasang pada setiap kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor. Sebab, plat nomor kendaraan ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi banyak hal, karena terdiri dari beberapa kode.

Kode yang terdapat pada plat nomor terdiri dari kode wilayah, kode nomor kendaraan, dan juga kode tanggal masa berlaku pajak kendaraan. Dengan begitu, pastikan plat nomor terpasang pada kendaraan untuk menghindari denda yang berlaku bahkan penahanan kendaraan.

Selain plat nomor kendaraan, pajak kendaraan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Jika terdapat orang yang enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat terkena sanksi administrasi bahkan sampai pidana kurungan penjara. Informasi terkait masa berlaku pajak kendaraan dapat dilihat pula pada plat nomor.

Di wilayah Jabodetabek dapat ditemukan plat nomor dengan berbagai kode, salah satu yang sering ditemukan adalah plat A. Lalu, dari kota manakah plat A berasal dan bagaimana cara cek pajaknya ?

Plat nomor kendaraan yang diawali dengan kode wilayah, biasanya meliputi lebih dari satu daerah atau kota. Sama halnya dengan plat kode wilayah A yang meliputi 6 daerah, yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, untuk mengetahui secara jelas darimana kendaraan tersebut berasal dapat diidentifikasi melalui huruf terakhir plat nomor.

Kota Serang

Di wilayah Kota Serang menggunakan kode akhiran huruf A/B/C/D. Contoh : A 1445 BD.

Kabupaten Serang

Di wilayah Kabupaten Serang menggunakan kode akhiran huruf E/F/G/H/I. Contoh : A 1818 FG.