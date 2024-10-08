Luncurkan Galaxy S24 FE, Samsung Berharap Makin Banyak Orang Bisa Manfaat Fitur Galaxy AI

JAKARTA – Samsung Electronics resmi meluncurkan Galaxy S24 FE, ponsel yang merupakan versi “lebih ringan” dari perangkat flagshipnya Galaxy S24. Kehadiran Galaxy S24 FE dalam lini Galaxy Seri S Samsung ini diharapkan dapat semakin mempopulerkan penggunaan Galaxy AI di masyarakat.

MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia, Ilham Indrawan mengatakan kehadiran Samsung Galaxy S24 FE ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman penggunaan Galaxy AI ke lebih banyak konsumen. Pasalnya, selama ini, fitur-fitur Galaxy AI, sebagian besar tersedia pada lini ponsel flagship Samsung, yang harganya cukup tinggi.

"Harapannya dengan adanya S24 FE ini dengan harga yang lebih terjangkau, makin banyak masyarakat yang makin aware dengan fungsi-fungsi Galaxy AI yang bisa membantu mereka tidak hanya untu komunikasi, tetapi juga konten creation sehingga konten2 makin menarik dan juga bisa jadi mata pencaharian baru atau dapat cuan dari foto-foto yang dihasilkan," kata Ilham pada media briefing di Galaxy Festival, Jumat, (4/10/2024).

Galaxy S24 FE hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci, yang didukung oleh chipset Exynos 2400 Series yang memberikan performa dan tampilan tingkat tinggi bagi pengguna. Dilengkapi dengan fitur Galaxy AI premium dan konektivitas ekosistem Samsung Galaxy S24 FE dapat meningkatkan komunikasi, produktivitas, dan kreativitas.

Kombinsasi chipset dan layar Dynamic AMOLED 2X ini juga menghadirkan pengalaman bermain game yang memuaskan dengan performa dan tampilan tingkat tinggi. Vapor chamber pada Galaxy S24 FE yang 1,1 x lebih besar dari pendahulunya membuat ponsel ini tetap dingin meski digunakan dalam waktu yang lama.

Kamera wide 50 MP dan optical zoom 3x mendukung pengambilan foto dan video yang jernih, dalam segala kondisi. fitur ProVisual Engine dari Galaxy S24 FE juga memastikan kualitas zoom digital lebih pintar dalam memproses gambar, menghasilkan foto yang jernih dan kaya detail, tanpa harus khawatir soal pencahayaan.