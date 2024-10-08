Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Teknologi di Balik Come Back Nike Ardilla di Sychronize Fest 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |13:47 WIB
Teknologi di Balik Come Back Nike Ardilla di Sychronize Fest 2024
Nike Ardilla tampil di panggung Synchronize Fest 2024. (Foto: X/@tanyarlfes)
A
A
A

JAKARTA - Nike Ardilla tampil di penggung Sychronize Fest 2024, menyapa dan menghibur penggemarnya, hampir 30 tahun setelah penyanyi kelahiran Bandung, Jawa Barat itu meninggal dunia. Penampilan Nike Ardlla yang mengobati kerinduan para penggemarnya ini bisa terjadi berkat kecanggihan teknologi.

Pada Sychronize Fest 2024, Nike Ardilla dihadirkan dengan teknologi hologram, yang menampilkan penyanyi cantik itu dengan jaket dan celana jeans yang kerap dikenakannya semasa masih hidup. Rambut pendek khas dengan gaya bob pun melengkapi penampilan sang penyanyi pada konser, Jumat, 4 Oktober 2024 itu.

Hologram Nike Ardilla pun menyapa para penonton Sychronize Fest 2024, dan membawakan dua lagu hitsnya, yang masih populer hingga saat ini: “Seberkas Sinar” dan “Bintang Kehidupan”.

Belum diketahui secara pasti teknologi apa yang digunakan untuk “menghidupkan” kembali Nike Ardilla ke panggung Sychronize Fest 2024. Namun, ini bukan pertama kalinya selebriti yang telah meninggal dunia kembali tampil di panggung, menghibur penonton.

Pada 2012 rapper Tupac Shakur tampil di panggung Festival Musik Coachella. Pentolan grup rap Death Row yang tewas ditembak pada 1996 itu menjadi penampil utama dalam salah satu festival musik terbesar dunia itu bersama dengan rapper lainnya, Snoop Dog dan Dr Dre.

 

