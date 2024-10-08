Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

10 Situs Download Template PPT Aesthetic Lengkap dan Gratis

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |20:05 WIB
Ilustrasi. (Foto: Slidesmania)
JAKARTA – Bagi para pelajar maupun mahasiswa sampai pekerja kantoran, menggunakan powerpoint  (PPT) merupakan hal yang lumrah pada saat melakukan aktivitas presentasi. Situs-situs download template PPT ini mungkin dapat dicoba untuk mendapatkan template yang aesthetic secara lengkap dan gratis untuk memukau teman, dosen, atau bahkan rekan kerja hingga atasan.

Presentasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran menyampaikan buah pikirannya dengan media PPT (Powerpoint Presentation) di depan banyak orang. Seringkali seseorang kikuk atau tidak percaya diri ketika menyampaikan presentasinya. Beberapa penyebab mengapa seseorang berada pada posisi tersebut adalah karena tidak menguasai materinya atau bahkan karena PPT yang dibuatnya tidak bagus.

PPT yang aesthetic merupakan nilai tambah dan akan menjadi pusat perhatian orang-orang yang menyaksikan presentasi. Dengan menggunakan PPT yang aesthetic dan bagus dipandang ini mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang pada saat melakukan presentasi.

Di bawah ini merupakan beberapa situs yang bisa dicoba oleh pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran atau bahkan tenaga pengajar untuk mencari dan menggunakan template PPT yang aesthetic dan tepat sesuai dengan kebutuhan.

10 Situs Download Template PPT Aesthetic Lengkap dan Gratis

  1. Canva

https://www.canva.com/

Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat desain grafis dengan mudah dan cepat tanpa harus memiliki keterampilan desain yang khusus. Pada aplikasi ini pengguna dapat menemukan banyak fitur menarik dan ratusan template desain seperti slide presentasi, CV, poster, banner, grafis sosial media, kartu nama, logo dan masih banyak lagi secara gratis.

  1. SlidesGo

https://slidesgo.com/

SlidesGo merupakan website yang menyediakan template presentasi yang dapat diunduh secara gratis. Terdapat beragam desain background and layout yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan warna dominan dan style desain yang pengguna inginkan. Selain menyediakan berbagai template PPT yang bisa digunakan, pada platform ini juga menyediakan tips dan tutorial yang bisa membantu pengguna untuk melakukan presentasi yang lebih menarik dan efektif.

 

      
