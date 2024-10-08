Rayakan HUT Ke-28 XL Axiata Hadirkan Beragam Bonus dan Promo Menarik

JAKARTA – Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28, PT XL Axiata TBK (XL Axiata) menghadirkan berbagai bonus dan promo menarik untuk para pelanggan setianya. Promo spesial ini ini hadir mulai 7-11 Oktober 2024 dan bisa didapatkan untuk semua pelanggan XL Axiata baik XL Prabayar, PRIORITAS, AXIS, XL SATU, hingga XL Axiata Business Solutions.

”Sudah 28 tahun XL Axiata hadir untuk Indonesia, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus berbagi momen kebahagiaan dengan pelanggan setia kami melalui beragam promo yang kami tawarkan di hari spesial ini. Kami percaya bahwa layanan dan juga teknologi yang kami sediakan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta mendukung kemajuan bisnis di era digital ini. Bagi kami 58,5 juta pelanggan yang kami miliki adalah asset yang sangat berharga untuk kami, sehingga kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan dari kami,” kata Direktur & Chief Commercial Officer – Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses.

Berikut pilihan promo HUT XL Axiata ke-28 yang bisa dipilih oleh pelanggan.

1. XL Prabayar (Periode promo 7-11 Oktober 2024)

28GB Kuota WhatsApp 3 hari hanya Rp 5 ribu

Rp 28 ribu untuk Kuota Combo 17 GB (5GB kuota utama + 12 GB kuota aplikasi Youtube, Tiktok, Instagram) 5 hari

Kuota Combo 8 GB (3GB kuota utama + 5 kuota aplikasi Whatsapp) 2 hari Rp 8 ribu

28% tambahan cashback Gopay Coins untuk setiap transaksi paket spesial internet Anniversary Deals yang pembayarannya dengan akun GoPay

Penawaran Spesial XL Poin Tukar 1 XL Poin saja untuk mendapatkan voucher diskon menarik dari Kopi Kenangan, Swiss-Belhotel International, Ragnarok Origin Global, dan ZALORA

Khusus untuk pelanggan XL Prabayar terpilih:

Bonus Kuota Utama hingga 2.8GB berlaku 2 Hari dengan beli paket minimal mulai dari Rp 10rb di myXL Special For You pada tanggal 7-9 Oktober 2024

2. Promo XL PRIORITAS

Streaming sepuasnya tanpa batas selama 3 hari dengan bonus kuota YouTube 8GB. Promo ini dapat ditukarkan melalui aplikasi myXL dan berlaku pada 8 Oktober 2024.

Khusus pelanggan XL PRIORITAS terpilih: