JAKARTA – Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28, PT XL Axiata TBK (XL Axiata) menghadirkan berbagai bonus dan promo menarik untuk para pelanggan setianya. Promo spesial ini ini hadir mulai 7-11 Oktober 2024 dan bisa didapatkan untuk semua pelanggan XL Axiata baik XL Prabayar, PRIORITAS, AXIS, XL SATU, hingga XL Axiata Business Solutions.
”Sudah 28 tahun XL Axiata hadir untuk Indonesia, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus berbagi momen kebahagiaan dengan pelanggan setia kami melalui beragam promo yang kami tawarkan di hari spesial ini. Kami percaya bahwa layanan dan juga teknologi yang kami sediakan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta mendukung kemajuan bisnis di era digital ini. Bagi kami 58,5 juta pelanggan yang kami miliki adalah asset yang sangat berharga untuk kami, sehingga kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan dari kami,” kata Direktur & Chief Commercial Officer – Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses.
Berikut pilihan promo HUT XL Axiata ke-28 yang bisa dipilih oleh pelanggan.