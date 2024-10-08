Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rayakan HUT Ke-28 XL Axiata Hadirkan Beragam Bonus dan Promo Menarik

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |06:32 WIB
Rayakan HUT Ke-28 XL Axiata Hadirkan Beragam Bonus dan Promo Menarik
XL Axiata.
A
A
A

JAKARTA – Merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28, PT XL Axiata TBK (XL Axiata) menghadirkan berbagai bonus dan promo menarik untuk para pelanggan setianya. Promo spesial ini ini hadir mulai 7-11 Oktober 2024 dan bisa didapatkan untuk semua pelanggan XL Axiata baik XL Prabayar, PRIORITAS, AXIS, XL SATU, hingga XL Axiata Business Solutions.

”Sudah 28 tahun XL Axiata hadir untuk Indonesia, kami ingin memberikan apresiasi sekaligus berbagi momen kebahagiaan dengan pelanggan setia kami melalui beragam promo yang kami tawarkan di hari spesial ini. Kami percaya bahwa layanan dan juga teknologi yang kami sediakan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta mendukung kemajuan bisnis di era digital ini. Bagi kami 58,5 juta pelanggan yang kami miliki adalah asset yang sangat berharga untuk kami, sehingga kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan dari kami,” kata Direktur & Chief Commercial Officer – Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses.

Berikut pilihan promo HUT XL Axiata ke-28 yang bisa dipilih oleh pelanggan.

1. XL Prabayar (Periode promo 7-11 Oktober 2024)

  • 28GB Kuota WhatsApp 3 hari hanya Rp 5 ribu
  • Rp 28 ribu untuk Kuota Combo 17 GB (5GB kuota utama + 12 GB kuota aplikasi Youtube, Tiktok, Instagram) 5 hari
  • Kuota Combo 8 GB (3GB kuota utama + 5 kuota aplikasi Whatsapp) 2 hari Rp 8 ribu
  • 28% tambahan cashback Gopay Coins untuk setiap transaksi paket spesial internet Anniversary Deals yang pembayarannya dengan akun GoPay
  • Penawaran Spesial XL Poin Tukar 1 XL Poin saja untuk mendapatkan voucher diskon menarik dari Kopi Kenangan, Swiss-Belhotel International, Ragnarok Origin Global, dan ZALORA

Khusus untuk pelanggan XL Prabayar terpilih:

  • Bonus Kuota Utama hingga 2.8GB berlaku 2 Hari dengan beli paket minimal mulai dari Rp 10rb di myXL Special For You pada tanggal 7-9 Oktober 2024

2. Promo XL PRIORITAS

  • Streaming sepuasnya tanpa batas selama 3 hari dengan bonus kuota YouTube 8GB. Promo ini dapat ditukarkan melalui aplikasi myXL dan berlaku pada 8 Oktober 2024.

Khusus pelanggan XL PRIORITAS terpilih:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/54/3157156//ilustrasi-PYoT_large.jpg
Cara Registrasi Kartu XL Lengkap dengan Aktivasi dan Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136656//pendapatan_xlsmart-DsxT_large.jpg
Pendapatan Rp8,6 Triliun, XLSmart Raup Laba Rp388 Miliar di Kuartal I-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131749//xlsmart-xgoj_large.jpg
XLSmart Jamin Tak Ada Gangguan Usai Merger XL Axiata dan Smartfren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/54/3130201//xl_axiata-3DRi_large.jpg
Lewat Teknologi Biometrik, XL Axiata Dukung Pemutakhiran Data demi Cegah Penyalahgunaan Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/54/3129405//ilustrasi-XWDr_large.jpeg
XL Axiata Catat Kenaikan Trafik 21% Selama Libur Ramadan dan Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126561//xl_mudik-iFum_large.jpg
Mudik Gratis 2025, XL Berangkatkan Mitra Pengecer dan Karyawan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement