HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Hilux Rangga Akan Resmi Diluncurkan di Indonesia Pekan Depan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |20:05 WIB
Toyota Hilux Rangga Akan Resmi Diluncurkan di Indonesia Pekan Depan
Toyota Hilux Rangga. (Foto: Dok Toyota)
A
A
A

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) akan segera meluncurkan Hilux Rangga dalam waktu dekat. Mobil niaga terbaru dari brand asal Jepang ini akan resmi diluncurkan di Indonesia pada pekan depan.

Berdasarkan undangan resmi yang diterima redaksi MNC Portal Indonesia, TAM akan meluncurkan All New Hilux Rangga, pada Selasa (15/10/2024). Peluncuran ini akan dilakukan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.

Toyota telah beberapa kali menampilkan Hilux Rangga di berbagai pameran otomotif seperti IIMS dan GIIAS. Mobil ini bahkan sudah bisa dijajal langsung oleh para pengunjung pada gelaran GIIAS 2024.

Sebenarnya, Hilux Rangga tak hanya tersedia dalam bentuk mobil pikap, tapi bisa disesuaikan dengan berbagai konfigurasi berkat kerja sama dengan sejumlah karoseri. Mobil ini bisa dijadikan berbagai jenis kegunaan mulai dari food truck, cooler box, dry box, ambulans, hingga mobil campervan.

Belum ada spesifikasi detail mengenai mesin yang digunakan oleh Hilux Rangga. Tapi, ada bocoran bahwa kendaraan niaga ini akan ditawarkan dengan pilihan mesin diesel dan bensin. Untuk mesin diesel, kabarnya berkode GD yang sudah dipakai di model Toyota Innova Reborn dan Toyota Fortuner.

Berdasarkan Hilux Rangga yang telah meluncur di Thailand, mobil pikap ini memiliki dimensi ukuran panjang 4.970 mm, lebar 1.785 mm, dan tinggi 1.735 mm, untuk varian short wheel base. Untuk model tanpa bak belakang, ukurannya lebih pendek, yakni 4.705 mm.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
