Bagaimana Cara Mendapatkan Orderan Grab dengan Cepat? Ini 7 Tipsnya

JAKARTA – Mendapat orderan secara cepat merupakan keinginan setiap driver ojek online. Sebab, semakin banyak dan cepat driver mendapatkan orderan pemasukan yang didapat juga semakin banyak.

Namun, di saat banyak orang yang menjadikan mitra driver Grab sebagai pekerjaan utama, membuat setiap driver berlomba-lomba untuk mendapat orderan yang banyak. Tidak jarang ditemukan keluhan-keluhan dari driver Grab, salah satunya adalah orderan yang jarang nyangkut atau sepi.

Lalu, bagaimana cara yang ampuh untuk mendapatkan orderan Grab dengan cepat ?.

Dilansir dari berbagai sumber, pada Senin (7/10/2024), berikut 7 caranya :

7 Tips Cara Mendapatkan Orderan Grab dengan Cepat:

Jangan terlalu lama mangkal di satu lokasi

Driver harus lebih rajin untuk berpindah-pindah dalam mencari tempat mangkal. Sebab, driver tidak banyak mengetahui bahwa terdapat tempat atau daerah lain yang belum terjamah, banyak memerlukan jasa ojek online. Dengan mencari tempat-tempat baru semakin memperbesar tingkat penerimaan orderan dengan cepat dan lebih banyak.

Oleh karena itu, driver bisa mangkal di tempat yang jarang menjadi tempat mangkal driver lain. Usahakan pada tempat atau daerah yang terdapat sekolah atau perkantoran.

Terima setiap orderan yang masuk

Driver terkadang mempunyai keinginan untuk pilih-pilih orderan. Banyak sekali alasan yang melatarbelakanginya, salah satunya takut terkena orderan fiktif. Ini menjadi hal yang patut menjadi evaluasi pihak Grab, agar driver tidak banyak ditipu dan lebih aman untuk menerima setiap orderan yang masuk.

Sekarang, driver Grab dipaksa harus mau menerima dan menjalankan setiap orderan. Sebab, bila ditemukan driver yang memiliki skor pembatalan yang tinggi akan berujung pada penalti dan orderan menjadi sepi.

Aktifkan seluruh layanan yang mitra miliki

Terdapat banyak driver Grab yang memilih satu atau dua layanan saja untuk diambil. Padahal, sangat memungkinkan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan jasa ojek online pada layanan yang driver nonaktifkan.

Dengan begitu, sebaiknya driver Grab mengaktifkan seluruh layanan yang tersedia. Agar driver dapat lebih cepat mendapat orderan Grab lebih banyak dari sebelumnya.