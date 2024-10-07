4 Cara Agar GPS Terbaca Server Gojek Biar Gacor

JAKARTA – Penting bagi setiap pengguna aplikasi dan driver Gojek untuk menyalakan GPS pada ponsel. Ini dilakukan agar lokasi atau titik yang akan dituju terbaca dengan tepat oleh server Gojek.

Bagi pengguna, titik penjemputan dapat terbaca dengan tepat dan memudahkan driver untuk menuju lokasi penjemputan. Di sisi lain, driver dapat dengan mudah dan tepat menemukan titik jemput dan juga antar.

Walaupun kerap ditemukan driver yang mengetahui alamat pengguna secara detail tanpa mengandalkan peta pada aplikasi. Namun, lebih baik dan memudahkan jika dibantu oleh peta yang telah terpasang GPS akurasi tinggi. Orderan yang dapat diambil oleh driver akan lebih banyak atau gacor.

Terdapat kondisi dimana pengguna atau driver tidak menyadari bahwa GPS error sehingga tidak terbaca server Gojek. Lantas, bagaimana cara agar GPS terbaca oleh server Gojek?

4 Cara Agar GPS Terbaca Server Gojek:

Aktifkan fitur GPS pada ponsel

Sebelum menggunakan aplikasi pastikan bagi pengguna dan driver Gojek mengaktifkan GPS terlebih dahulu. Sebab, bisa saja GPS sedang error yang membuatnya nonaktif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan fitur GPS :

Buka pengaturan yang terdapat pada bilah notifikasi Tekan ikon GPS atau lokasi yang ada pada ponsel dan pastikan sudah menyala Jika sudah aktif warna pada ikon akan berubah menjadi biru atau hijau, tergantung pada jenis ponsel yang digunakan

Aktifkan perizinan akses lokasi

Sebelum menggunakan berbagai layanan yang ditawarkan aplikasi Gojek, pengguna akan diminta untuk mengaktifkan dan menyetujui perizinan akses lokasi. Ini dilakukan agar server Gojek dengan mudah membaca lokasi pengguna dengan tepat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan perizinan akses lokasi :