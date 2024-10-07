Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

4 Cara Agar GPS Terbaca Server Gojek Biar Gacor

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |18:33 WIB
4 Cara Agar GPS Terbaca Server Gojek Biar Gacor
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penting bagi setiap pengguna aplikasi dan driver Gojek untuk menyalakan GPS pada ponsel. Ini dilakukan agar lokasi atau titik yang akan dituju terbaca dengan tepat oleh server Gojek.

Bagi pengguna, titik penjemputan dapat terbaca dengan tepat dan memudahkan driver untuk menuju lokasi penjemputan. Di sisi lain, driver dapat dengan mudah dan tepat menemukan titik jemput dan juga antar.

Walaupun kerap ditemukan driver yang mengetahui alamat pengguna secara detail tanpa mengandalkan peta pada aplikasi. Namun, lebih baik dan memudahkan jika dibantu oleh peta yang telah terpasang GPS akurasi tinggi. Orderan yang dapat diambil oleh driver akan lebih banyak atau gacor.

Terdapat kondisi dimana pengguna atau driver tidak menyadari bahwa GPS error sehingga tidak terbaca server Gojek. Lantas, bagaimana cara agar GPS terbaca oleh server Gojek?

4 Cara Agar GPS Terbaca Server Gojek: 

  1. Aktifkan fitur GPS pada ponsel

Sebelum menggunakan aplikasi pastikan bagi pengguna dan driver Gojek mengaktifkan GPS terlebih dahulu. Sebab, bisa saja GPS sedang error yang membuatnya nonaktif. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan fitur GPS :

  1. Buka pengaturan yang terdapat pada bilah notifikasi
  2. Tekan ikon GPS atau lokasi yang ada pada ponsel dan pastikan sudah menyala
  3. Jika sudah aktif warna pada ikon akan berubah menjadi biru atau hijau, tergantung pada jenis ponsel yang digunakan

  1. Aktifkan perizinan akses lokasi

Sebelum menggunakan berbagai layanan yang ditawarkan aplikasi Gojek, pengguna akan diminta untuk mengaktifkan dan menyetujui perizinan akses lokasi. Ini dilakukan agar server Gojek dengan mudah membaca lokasi pengguna dengan tepat. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan perizinan akses lokasi :

  1.  Buka menu setting pada ponsel, selanjutnya masuk ke menu ‘Security App’
  2. ·Tekan opsi ‘Permissions’, lalu pilih Google Maps
  3. ·Pada bagian ‘Get location info’, geser tombol untuk mengaktifkannya
  4. ·Kini aplikasi Gojek sudah mendapatkan izin mengakses lokasi pengguna
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176304//pelaku_curanmor-yRJo_large.jpg
Pelaku Curanmor di Setiabudi Tertangkap, Korban Lacak Sendiri Lewat GPS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174201//ilustrasi-L5bA_large.jpg
Cara Reset Algoritma Instagram Agar Lebih Sesuai dengan Minat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/16/3173185//ilustrasi-GdDS_large.jpg
Cara Mudah Melihat Tanggal Pembuatan Akun Facebook Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/15/3173047//ilustrasi-aPyx_large.jpg
Cara Ampuh Mengatasi Kaca Mobil Tergores Wiper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340//whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement