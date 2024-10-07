Advertisement
OTOTEKNO

Cara Setting HP Shopee Food Driver Gacor Supaya Banjir Orderan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |14:10 WIB
Cara Setting HP Shopee Food Driver Gacor Supaya Banjir Orderan
cara setting HP Shopee Food driver gacor supaya banjir orderan
JAKARTA- Simak cara setting HP Shopee Food driver gacor supaya banjir orderan. Gunakan cara ini agar akun menjadi banjir orderan.

Aplikasi ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mendapat penghasilan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang banyak menggunakan jasa order makanan online.

Berikut cara setting HP Shopee Food driver gacor supaya banjir orderan:

1. Hapus Cache Aplikasi

Hal pertama yang perlu dilakukan saat setting HP agar adalah dengan menghapus cache aplikasi Shopee Food driver. Hal ini akan membuat aplikasi menjadi lebih ringan dan tidak terlambat.

2. Buka menu pengaturan HP

Lalu masuk ke menu pengaturan aplikasi

Gulir ke bawah sampai menemukan aplikasi Shopee Food driver

Pilih bagian penyimpanan, lalu pilih hapus cache

3. Otorisasi izin aplikasi

Hal lain yang perlu disetting adalah melakukan otorisasi izin aplikasi seperti kontak, kamera, lokasi dan sebagainya. Izin ini akan membantu aplikasi untuk bekerja dengan lebih optimal.

Buka menu pengaturan HP, lalu masuk ke bagian aplikasi

Pilih aplikasi Shopee Food driver, dan masuk ke bagian “Izin”

Setelah itu, aktifkan semua izin yang diperlukan oleh aplikasi

 

