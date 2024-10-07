7 Cara Refresh Akun Gojek Biar Gacor dan Orderan Masuk Terus

7 cara refresh akun Gojek biar gacor dan orderan masuk terus (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ada 7 cara refresh akun Gojek biar gacor dan orderan masuk terus. Tentunya ini bisa menguntungkan bagi driver. Akun gacor sendiri merupakan istilah untuk selalu mendapatkan tawaran order dari server ojek online.

Berikut 7 cara refresh akun Gojek biar gacor dan orderan masuk terus:

1. Tutup Semua Aplikasi Selain GoPartner

Hal yang paling mungkin dan biasa dilakukan pada saat seperti ini adalah membuka aplikasi lain selain aplikasi Gojek Driver.

Untuk kembali kepada performa terbaik nya, tutup aplikasi yang anda buka tadi agar sistem smartphone mendukung secara penuh kinerja aplikasi Gojek Driver.

2. Hapus Riwayat Aplikasi yang Terbuka

Menutup aplikasi yang baru saja dibuka terkadang tidak benar-benar menghentikan kerja aplikasi sehingga cara refresh akun Gojek kedua ini harus kamu lakukan: hapus riwayat aplikasi yang terbuka.