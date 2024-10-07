McLaren Luncurkan Hypercar Hybrid Terkuat di Dunia, Harganya Rp33 Miliar

LONDON – McLaren Automotive pada Minggu, (6/10/204) memperkenalkan hypercar bertenaga hybrid barunya, W1. Mobil ini diperkenalkan bertepatan dengan dengan peringatan 50 tahun kemenangan pertama McLaren sebagai juara konstruktor pada ajang F1 1974, dimana pembalapnya, Emerson Fittipaldi juga menjadi juara pembalap.

Hypercar ini, yang merupakan penerus McLaren F1 tahun 1990-an dan McLaren P1 pertengahan 2010-an memiliki harga yang fantastis, mulai dari USD2,1 juta atau sekira Rp33 miliar.

Hanya 399 unit W1 yang akan diproduksi pada 2026, dan semuanya sudah terjual. McLaren W1 siap menjadi hypercar yang langka dan sangat dicari.

McLaren menyediakan garansi jarak tempuh tak terbatas selama 4 tahun, garansi baterai selama 6 tahun, dan paket servis selama 4 tahun untuk mobil ini.

"Ini adalah ekspresi tertinggi dari mobil super McLaren," kata Michael Leiters, kepala eksekutif McLaren Automotive, tentang W1, sebagaimana dilansir Bloomberg.