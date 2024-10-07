Honda Catat Hasil Penjualan Positif, Mobil Listrik Makin Laris

JAKARTA - Honda Amerika Serikat melaporkan penjualan 105.527 unit mobil selama September 2024, yang merupakan penurunan 8,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Meski begitu, brand asal Jepang itu mencatat ada peningkatan dalam penjualan mobil listrik.

Catatan positif berhasil dibukukan Honda pada kuartal ketiga atau Juli-September tahun ini berjumlah 366.214 unit atau naik 8 persen. Sementara periode Januari-September, angka penjualan tembus hingga 1.056.495 unit atau meningkat hingga 8,8 persen. Angka ini didapatkan gabungan antara merek Honda dan Acura.

“Momentum penjualan kami terus berlanjut hingga kuartal ketiga dengan permintaan yang kuat untuk SUV Honda dan Acura, serta meningkatnya penjualan model listrik,” kata Vice President Auto Sales American Honda Motor Co Lance Woelfer dalam keterangan di laman resminya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, Honda menyumbang penjualan sebanyak 95.601 unit atau turun 7 persen. Tetapi, pada periode Januari hingga September alami kenaikan dengan total penjualan 959.371 unit atau naik 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan, Acura berhasil mencatatkan penjualan sebesar 9.926 unit atau turun 21,7 persen sepanjang September. Sementara selama sembilan bulan tahun ini, merek premium ini menyumbang hingga 97.124 unit atau turun 12,1 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, produk elektrifikasi dari kedua brand ini memperoleh penjualan hingga 30.080 unit atau naik 9,7 persen pada September 2024. Sepanjang Januari sampai September tahun ini mencatatkan 229.657 unit atau naik 5 persen selama sembilan bulan tahun ini.

Untuk model terlaris, Honda CR-V mencatatkan penjualan sebesar 29.217 unit (turun 15,5 persen), kemudian diikuti Civic sebanyak 15.761 unit (turun 15,7 persen), dan Accord dengan mencatatkan 13.425 unit (turun 20,2 persen).

Melengkapi lima besar, ada model HR-V yang menyumbang penjualan sebesar 10.903 unit (turun 14,8 persen) dan Pilot sebanyak 10.630 unit (naik 62 persen).