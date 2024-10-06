Suzuki Tampilkan 8 Motor di IMOS 2024, Ini Model yang Akan Jadi Andalan

JAKARTA – Suzuki Indonesia akan meramaikan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada 30 Oktober - 3 November dengan menurunkan beberapa lini motor keluarannya.

Victor Assani selaku 2W and OBM Service Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengungkapkan ada 8 motor yang akan dipamerikan brand asal Jepang itu pada IMOS 2024. Salah satu motor yang jadi andalan Suzuki pada IMOS 2024 ini adalah Burgman 125, meski Assani mengatakan bahwa model lain yang disiapkan diyakini akan menjadi pilihan bagi calon konsumen.

"Soal produk kami masih mengunggulkan Suzuki Burgman 125. Dan masih ada 7 produk Suzuki lain yang akan ditampilkan di booth Suzuki di IMOS 2024," ucap Victor dalam presentasi di konferensi pers IMOS 2024, di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Selain Burgman 125, produk lain yang akan ditampilkan Suzuki dalam IMOS 2024 adalah Address, Nex II, Nex II Crossover, Satria F150, GSX-R150, GIXXER SF 250, dan ada VStrom 250 SX.

Suzuki sendiri akan menempati booth S26 yang berada di Hall 9 ICE BSD yang jadi tempat penyelenggaraan IMOS 2024. Suzuki bakal menyajikan nuansa booth yang akan menggabungkan elegan dan alam.