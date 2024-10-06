Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Tampilkan 8 Motor di IMOS 2024, Ini Model yang Akan Jadi Andalan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |20:50 WIB
Suzuki Tampilkan 8 Motor di IMOS 2024, Ini Model yang Akan Jadi Andalan
Display Line Up Suzuki di IMOS 2024. (Foto: Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA Suzuki Indonesia akan meramaikan pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada 30 Oktober - 3 November dengan menurunkan beberapa lini motor keluarannya.

Victor Assani selaku 2W and OBM Service Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mengungkapkan ada 8 motor yang akan dipamerikan brand asal Jepang itu pada IMOS 2024. Salah satu motor yang jadi andalan Suzuki pada IMOS 2024 ini adalah Burgman 125, meski Assani mengatakan bahwa model lain yang disiapkan diyakini akan menjadi pilihan bagi calon konsumen.

"Soal produk kami masih mengunggulkan Suzuki Burgman 125. Dan masih ada 7 produk Suzuki lain yang akan ditampilkan di booth Suzuki di IMOS 2024," ucap Victor dalam presentasi di konferensi pers IMOS 2024, di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Selain Burgman 125, produk lain yang akan ditampilkan Suzuki dalam IMOS 2024 adalah Address, Nex II, Nex II Crossover, Satria F150, GSX-R150, GIXXER SF 250, dan ada VStrom 250 SX.

Suzuki sendiri akan menempati booth S26 yang berada di Hall 9 ICE BSD yang jadi tempat penyelenggaraan IMOS 2024. Suzuki bakal menyajikan nuansa booth yang akan menggabungkan elegan dan alam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175560//suzuki_address_125-nRVP_large.jpg
Suzuki Address Baru Meluncur, Sekali Isi BBM Full Tembus 280 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175054//suzuki_xbee-Iy2O_large.jpg
Suzuki Luncurkan Mobil Hybrid Boxy, Harganya Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173681//suzuki_access-u3hV_large.jpg
Suzuki Yakin Penjualan Motor Tahun Depan Naik, Asalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428//suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171930//suzuki_access_125-A1uU_large.jpg
Suzuki Access 125 Diprediksi Meluncur di IMOS 2025, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171660//bocoran_motor_baru_suzuki-j6bS_large.jpg
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Baru pada IMOS 2025, Intip Bocorannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement