Banyak Spam, Google Bakal Hadirkan Tanda Centang untuk Verifikasi

JAKARTA - Raksasa teknologi, Google bakal menghadirkan simbol tanda centang sebagai pertanda verifikasi. Google akan menampilkan tanda centang itu pada halaman hasil pencariannya.

Melansir GSM Arena, Sabtu (5/10/2024), saat ini Google tengah melakukan uji coba mengenai hal tersebut terkait bisnis. Tanda centang tersebut saat ini hanya bisa dilihat oleh sebagian kecil pengguna Google.

Tanda centang itu menunjukkan Anda berurusan dengan tautan asli untuk perusahaan yang dimaksud. Ini merupakan fitur baru yang dibutuhkan mengingat banyaknya spam pada mesin pencarian Google.

Namun, Google menyatakan, hal ini tak "tidak dapat menjamin keandalan" suatu bisnis atau produknya.

Juru Bicara Google, Molly Shaheen, mengatakan pihaknya rutin bereksperimen untuk membantu konsumen mengidentifikasi bisnis yang dapat dipercaya.

"Kami secara teratur bereksperimen dengan fitur-fitur yang membantu pembeli mengidentifikasi bisnis yang dapat dipercaya secara daring. Saat ini kami sedang menjalankan eksperimen kecil yang menampilkan tanda centang di samping bisnis-bisnis tertentu di Google," katanya kepada The Verge.

Dari laporan GSM Arena, tanda centang berwarna biru dan muncul di samping tautan bisnis. Dengan begitu, influencer hingga masyarakat biasa tidak memiliki akses untuk hal tersebut. Setidaknya untuk saat ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)