HOME OTOTEKNO TECHNO

Siapa Pemilik Aplikasi Temu yang Bisa Merusak UMKM Indonesia? Ini Dia Orangnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |07:57 WIB
Siapa Pemilik Aplikasi Temu yang Bisa Merusak UMKM Indonesia? Ini Dia Orangnya
Siapa pemilik aplikasi Temu yang bisa dikabarkan bisa merusak UMKM Indonesia? Ini dia orangnya (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Siapa pemilik aplikasi Temu yang bisa dikabarkan bisa merusak UMKM Indonesia? Ini dia orangnya yang menjadi perbincangan pelaku usaha dalam negeri.

Terlebih, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta sejumlah pejabat tanah air secara tegas menolak beberapa aplikasi asal China yakni Temu.

Lantas siapa pemilik aplikasi Temu yang bisa dikabarkan bisa merusak UMKM Indonesia? Ini dia orangnya yakni didukung oleh salah satu perusahaan besar asal China, Piduoduo (PDD) Holdings. Perusahaan itu memiliki kantor pusat di Boston Amerika Serikat.

PDD Holdings didirikan oleh sosok pengusaha bernama Colin Huang. Ia lahir di sebuah kota di bagian China Timur dari keluarga seorang pekerja pabrik. Meski begitu, dirinya berhasil menempuh pendidikan di sebuah universitas terkemuka di Negeri Tirai Bambu, yakni Universitas Zhejiang.

Pada tahun 2004, Colin Huang meraih gelar master di Universitas Wisconsin pada bidang ilmu komputer. Di tahun yang sama, dirinya mendapat pekerjaan sebagai seorang insinyur di Google.

Colin Huang kemudian kembali ke negaranya pada tahun 2006 untuk bekerja di unit Google Tiongkok. Tak lama setelahnya, ia memilih mengundurkan diri dan mendirikan situs e-commerce sendiri bernama Oku yang kemudian dijual pada 2010 seharga 2,2 juta dollar.

Pada 2015, Colin Huang kemudian mendirikan Piduoduo (PDD). Ia lantas menjadi CEO pada Juli 2020 dan ketua dewan direksi hingga Maret 2021.

 

Halaman:
1 2
      
