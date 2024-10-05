Studi Ungkap 610 Spesies Burung Punah dalam 130 Ribu Tahun

WASHINGTON - Dodo, burung terkenal yang tidak bisa terbang yang menghuni pulau Mauritius di Samudra Hindia, menjadi studi kasus kepunahan yang disebabkan oleh manusia.

Dodo, yang beradaptasi dengan baik dengan ekosistemnya yang terisolasi tetapi tidak siap menghadapi kedatangan manusia, pertama kali ditemukan oleh pelaut Belanda pada 1598. Perburuan, perusakan habitat, dan masuknya spesies non-asli menyebabkan kepunahannya dalam waktu kurang dari 80 tahun.

Melansir Reuters, Sabtu (5/10/2024), Dodo bukanlah satu-satunya burung yang punah. Penelitian baru telah mendokumentasikan kepunahan 610 spesies burung selama 130.000 tahun terakhir, bertepatan dengan penyebaran global spesies kita Homo sapiens, krisis burung yang semakin cepat dalam beberapa tahun dan dekade terakhir. Misalnya, Kauaʻi ʻōʻō, burung penyanyi Hawaii, dinyatakan punah tahun lalu.

Para peneliti juga mengungkap konsekuensi ekologis, karena hilangnya spesies burung menghapus fungsi yang mereka jalankan dalam ekosistem yang tak terhitung jumlahnya.

"Burung menjalankan sejumlah fungsi ekosistem yang sangat penting, banyak di antaranya yang kita andalkan, seperti penyebaran benih, konsumsi serangga, daur ulang bahan mati - misalnya, burung nasar - dan penyerbukan. Jika kita kehilangan spesies, maka kita kehilangan fungsi-fungsi ini," kata ahli ekologi Tom Matthews dari Universitas Birmingham di Inggris, penulis utama studi yang diterbitkan minggu ini di jurnal Science.

"Contoh yang bagus dari hal ini adalah di pulau Mauritius dan Hawaii. Semua atau hampir semua frugivora asli - burung yang memakan buah - telah punah," kata Matthews.

Dodo dan Kauaʻi ʻōʻō, yang diyakini memakan buah sebagai bagian dari makanan mereka, termasuk di antara mereka.

"Frugivora adalah fungsi penting, karena dengan memakan buah dan kemudian bergerak, burung akan menyebarkan benih tanaman tempat buah itu berada," kata Matthews.

Hal ini dapat memicu "kepunahan berantai sekunder," kata Matthews, dengan Mauritius kini memiliki banyak spesies pohon yang terancam.

Kepunahan yang terdokumentasikan sebagian besar terjadi di pulau-pulau. Hilangnya habitat dapat berdampak besar mengingat isolasi dan berkurangnya wilayah yang terlibat, sementara masuknya hewan seperti tikus, kucing, dan mencit dapat berdampak besar mengingat evolusi ketidakmampuan terbang di antara banyak burung endemik pulau yang membuat mereka tidak dapat melarikan diri dari predator baru, kata Matthews.