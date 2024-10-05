Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tingkatkan Pengalaman Digital Pelanggan, Telkomsel Kolaborasi dengan Circles

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |11:41 WIB
Tingkatkan Pengalaman Digital Pelanggan, Telkomsel Kolaborasi dengan Circles
Tingkatkan pengalaman digital pelanggan, Telkomsel kolaborasi dengan Circles. (Ist)
JAKARTA – Operator seluler Telkomsel berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan telekomunikasi global Circles terkait akselerasi transformasi digital. Lewat kolaborasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan Telkomsel dengan memberikan layanan digital yang lebih unggul.

Lewat kemitraan ini, Telkomsel berupaya menghadirkan layanan digital terkini dan mempercepat adopsi teknologi melalui platform Software-as-a-Service (SaaS) serta berbagai produk lainnya. 

Selain itu, kerja sama ini akan membuka peluang baru untuk pertumbuhan inovatif dan transformasi industri di tengah tren pasar yang semakin dinamis. 

Dengan memanfaatkan teknologi dari Circles, Telkomsel dapat terus berada di garis depan tren pasar dengan menyediakan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan yang terus berkembang.

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, menyebut pihaknya terus berkomitmen untuk berinovasi dan tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang melalui pemanfaatan teknologi terkini.

"Kolaborasi dengan Circles, mempertegas komitmen kami dalam menghadirkan solusi inovatif yang sesuai dengan lanskap digital masa kini. Upaya ini juga selaras dengan visi dan misi Telkomsel dalam memberdayakan masyarakat Indonesia dengan menyediakan solusi bagi semua orang, setiap rumah, dan kegiatan usaha untuk membuka semua peluang,” ujarnya, dalam keterangan tertulis.

 

