HOME OTOTEKNO TECHNO

Huawei Watch D2 Meluncur di Indonesia, Smartwach Pertama dengan Fitur Pemantau Tekanan Darah ABPM

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |08:52 WIB
JAKARTA - Huawei mengumumkan perilisan smartwatch barunya, Huawei Watch D2 pada Innovative Product Launch di Jakarta, Kamis, (3/10/2024). Smartwatch ini merupakan seri terbaru dari jajaran smartwatch Huawei Watch D dengan fitur baru, yang sejauh ini belum ada di smartwatch lainnya.

Coutry Training Manager Huawei, Edy Supartono mengatakan bahwa fitur pengurkur tekanan darah akurat, yang ditingkatkan dari pendahulunya, Huawei Watch D. Kini, fitur pemantau tekanan darah ambulatory (ambulatory blood pressure monitoring/ABPM) pada Huawei Watch D2 dapat memantau tekanan darah pengguna sepanjang hari dengan lebih akurat dan dapat diandalkan.

“Smartwatch ini adalah yang pertama di dunia yang dilengkapi dengan ambulatory blood pressure monitoring dan sudah terakreditasi oleh regulator medical device di UE (Uni Eropa) dan China,” kata Edy.

Huawei Watch D2 juga dilengkapi dengan Sistem Huawei TruSense yang mendukung pemantauan kesehatan secara akurat. Selain pengukur tekanan darah, Huawei Watch D2 juga memiliki berbagai fitur pemantauan kesehatan secara menyeluruh dan komprehensif, termasuk 9 indikator aktivitas dasar seperti indikator kardiovaskuler, ECG, dan feedback pernafasan, serta laporan Health Glance.

Smartwatch ini hadir dengan strap yang dapat disesuaikan dengan pergelangan tangan siapapun, baik besar, maupun kecil, sehingga nyaman dipakai sehari-hari. Desain Huawei Watch D2 juga dibuat lebih ramping dan estetik, dan lebih ringan 10 persen dari pendahulunya.

 

Halaman:
1 2
      
