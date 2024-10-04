Link Download GB WhatsApp Pro V17.17, Update 3 Oktober 2024

JAKARTA – Aplikasi berbagi pesan WhatsApp memiliki beberapa versi tidak resmi dan modifikasi. Salah satu WhatsApp versi modifikasi yang paling banyak digunakan adalah GB WhatsApp Pro, yang kini sudah update ke versi terbarunya V17.17 3 Oktober 2024.

GB WhatsApp Pro V17.17 memang jarang terdengar bagi para pengguna aplikasi resmi. WhatsApp jenis ini diklaim memiliki lebih banyak fitur yang tersedia dibandingkan dengan WhatsApp orisinil.

Secara fungsi kedua WhatsApp ini memiliki fungsi utama yang sama, seperti pesan teks, panggilan audio, dan panggilan video. Walaupun secara fungsi utama tersebut kedua WhatsApp ini sama, namun GB WhatsApp dikatakan oleh orang-orang memiliki fitur rahasia yang tidak dimiliki WhatsApp orisinilnya.

Sekarang GB WhatsApp Pro sudah memiliki versi terbarunya, yaitu V17.17. Versi ini diklaim membawa sejumlah fitur-fitur baru yang menarik, termasuk fitur Anti Banned yang lebih canggih.

GB WhatsApp Pro sendiri merupakan salah satu versi lain dari WhatsApp yang dimodifikasi dan dipebarui secara tidak resmi.

WhatsApp jenis ini ternyata banyak dicari oleh para warganet. Lantaran fitur yang tidak biasanya ini, para penggunanya biasa menggunakan aplikasi jenis ini untuk berbagai alasan, seperti bosan dan tidak puas dengan fitur yang itu-itu saja dan memang karena pecinta aplikasi modifikasi.

Sekarang GB WhatsApp Pro sudah memiliki versi terbarunya, yaitu V17.17. Versi ini diklaim membawa sejumlah fitur-fitur bau yang menarik, termasuk fitur Anti Banned yang lebih canggih.

Terdapat beberapa keunggulan FB WhatsApp pro v17.17 ini, yaitu: