HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download GB WhatsApp Pro V17.17, Update 3 Oktober 2024

Naufal Firnanda , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:48 WIB
Link Download GB WhatsApp Pro V17.17, Update 3 Oktober 2024
GB WhatsApp.
A
A
A

JAKARTA – Aplikasi berbagi pesan WhatsApp memiliki beberapa versi tidak resmi dan modifikasi. Salah satu WhatsApp versi modifikasi yang paling banyak digunakan adalah GB WhatsApp Pro, yang kini sudah update ke versi terbarunya V17.17 3 Oktober 2024.

GB WhatsApp Pro V17.17 memang jarang terdengar bagi para pengguna aplikasi resmi. WhatsApp jenis ini diklaim memiliki lebih banyak fitur yang tersedia dibandingkan dengan WhatsApp orisinil.

Secara fungsi kedua WhatsApp ini memiliki fungsi utama yang sama, seperti pesan teks, panggilan audio, dan panggilan video. Walaupun secara fungsi utama tersebut kedua WhatsApp ini sama, namun GB WhatsApp dikatakan oleh orang-orang memiliki fitur rahasia yang tidak dimiliki WhatsApp orisinilnya.

Sekarang GB WhatsApp Pro sudah memiliki versi terbarunya, yaitu V17.17. Versi ini diklaim membawa sejumlah fitur-fitur baru yang menarik, termasuk fitur Anti Banned yang lebih canggih.

GB WhatsApp Pro sendiri merupakan salah satu versi lain dari WhatsApp yang dimodifikasi dan dipebarui secara tidak resmi.

WhatsApp jenis ini ternyata banyak dicari oleh para warganet. Lantaran fitur yang tidak biasanya ini, para penggunanya biasa menggunakan aplikasi jenis ini untuk berbagai alasan, seperti bosan dan tidak puas dengan fitur yang itu-itu saja dan memang karena pecinta aplikasi modifikasi.

Sekarang GB WhatsApp Pro sudah memiliki versi terbarunya, yaitu V17.17. Versi ini diklaim membawa sejumlah fitur-fitur bau yang menarik, termasuk fitur Anti Banned yang lebih canggih.

Terdapat beberapa keunggulan FB WhatsApp pro v17.17 ini, yaitu:

  1. Sembunyikan centang ganda: tanda pesan pengirim masuk ke nomor Anda.
  2. Dapat menyembunyikan status sedang online: biasanya saat aplikasi dibuka maka di bawah profil ada tulisan online yang menunjukan Anda aktif menggunakan WhatsApp.
  3. Menghilangkan status mengetik: biasanya saat membalas pesan pasti ada pemberitahuan jika Anda sedang mengetik atau membalas pesan teman.
  4. Bisa membuat status video dengan durasi lebih panjang.
  5. Bisa download status video teman.
  6. Kirim pesan bisa dijadwalkan.
  7. Bisa membatasi panggilan masuk.
  8. Bisa mengunci aplikasi menggunakan sidik jari.
     

Halaman:
1 2
      
