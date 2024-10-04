Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Motor Listrik Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |20:47 WIB
Penjualan Motor Listrik Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya
Penjualan Motor Listrik Mandek, Ternyata Ini Penyebabnya (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penggunaan motor listrik di Indonesia demi memperbaiki kualitas udara. Namun, masyarakat masih enggan beralih ke dari kendaraan konvensional yang disebabkan beberapa faktor.

Keatua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Johannes Loman mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi pasar motor listrik. Salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan beralih adalah waktu cas motor listrik yang cukup lama.

"Di dalam industrinya, penerimaan konsumen, ternyata tak secepat roda empat. Satu keterbatasan jarak, waktu charging yang lama, padahal pengendara motor butuh kecepatan dan range yang jauh," kata Loman di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, Loman menyampaikan harga motor listrik saat ini cukup tinggi. Terlebih, masyarakat Indonesia masih memikirkan harga jual kembali ketika memutuskan untuk membeli suatu kendaraan.

"Yang tak kalah penting harga dan peace of mind. Penerimaan konsumen itu yang penting, kalau konsumen kebutuhannya tercukupi, konsumen akan segera beralih," ungkapnya.

Diketahui, kuota subsidi saat ini sudah mencapai batas kuota yang ditentukan pemerintah, yakni 60.800 unit. Sehingga masyarakat yang ingin membeli motor listrik harus membayar tanpa potongan subsidi Rp7 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/15/3169358/motor_listrik-Uflk_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Dinilai Lebih Baik Dialihkan ke Angkutan Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/53/3165580/motor_listrik-xS16_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ini Kata Kemenperin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement