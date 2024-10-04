Pasar Mobil Listrik Kian Ketat, Ini Strategi Wuling Dongkrak Penjualan

JAKARTA - Pasar mobil listrik di Indonesia terus berkembang. Hal ini seiring dengan banyaknya brand yang kini memasarkan kendaraan ramah lingkungan itu di Tanah Air.

Ini berbeda saat beberapa tahun silam, hanya Wuling Motors dan Hyundai yang memasarkan mobil listrik. Kini sejumlah brand dari China ikut jualan mobil listrik.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) hingga Agustus 2024, penjualan wholesales, Wuling masih menjadi brand China terlaris dengan 11.910 unit. Mereka ini terbantu dengan penjualan dari 3 mobil listrik yang dipasarkan, yaitu Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV.

Sementara posisi dua ditempati BYD dengan 6.461 unit. Berbeda dengan Wuling, BYD hanya menawarkan line up mobil listrik.

Terkait hal ini, Marketing Operation Director Wuling Indonesia, Liu Yan, menyebut penjualan pihaknya masih stabil. Selain itu, pihaknya juga menawarkan sejumlah program untuk menarik konsumen.

"Performa Wuling cukup stabil di Januari sampai Agustus 2024. Ini bagus buat industri dan juga konsumen. Kita meluncurkan garansi dan (promo) perawatan mobil listrik," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pihaknya menawarkan program berupa Lifetime Core EV Components Warranty. Ini merupakan layanan purnajual berupa garansi seumur hidup untuk komponen inti kendaraan listrik seperti Power Battery, Drive Motor, dan Motor Control Unit. Program ini berlaku untuk seluruh model mobil listrik.