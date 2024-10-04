Mengenal 13 Mobil Tentara Indonesia yang Tangguh, dari Komodo hingga Maung

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan pertahanan negara. Selain itu, TNI juga melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, TNI dibekali armada tempur yang gagah dan tangguh untuk menjalankan setiap misi.

PT Pindad Indonesia hadir menjadi pemasok sebagian besar kendaraan TNI. Mobil-mobil yang dihasilkan di antaranya Kendaraan Taktis 4x4 Komodo dan Panser 6x6 Anoa yang telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian. PT Pindad Indonesia terus melakukan kerja sama dengan berbagai negara untuk mengembangkan kendaraan khusus tempur.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat (4/10/2024), berikut daftar kendaraan taktis 13 mobil TNI:

Water Cannon

Water cannon biasa dijumpai pada saat terjadinya demonstrasi, untuk melerai dan meredam aksi massa yang anarkis. Kendaraan taktis ini dapat menampung hingga 5.000 liter air untuk menyemburkan air bertekanan tinggi. Jarak semburan air dari kendaraan ini bahkan mencapai 50 meter.

Water cannon dibekali mesin diesel yang memiliki bobot hingga 16 ton, tetapi dapat mencapai kecepatan maksimal hingga 80 kilometer per jam. Kegunaan lain dari water cannon yaitu dapat menyemprotkan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus serta mengurangi polusi udara.

Harimau Medium Tank

Harimau medium tank merupakan hasil terbaru dari pengembangan PT Pindad Indonesia yang bekerja sama dengan FNSS Turki.

Harimau Medium Tank memiliki kegunaan seperti pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau. Selain itu, kendaraan ini digunakan untuk pertempuran antar kendaraan tempur.

Uniknya, Harimau Medium Tank memiliki bobot yang lebih ringan dari tank lainnya yaitu 30 ton dan cocok untuk beroperasi di daerah tropis.

Kendaraan ini juga terpasang two-man turret kaliber 105 mm beserta senapan mesin kaliber 7,62 mm yang mempunyai daya gempur tinggi.

Badak 6x6

Sama seperti Harimau Medium Tank, Badak 6x6 juga merupakan pengembangan terbaru kendaraan tempur 6x6 PT Pindad Indonesia. Kendaraan ini dibuat khusus untuk kebutuhan satuan Kavaleri TNI AD.

Kendaraan ini dilengkapi two-man turret kaliber 90 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 untuk daya gempur maksimal.

Keunggulan dari Badak 6x6 adalah dilengkapi turbocharger yang dapat mencapai kecepatan maksimal 80 kilometer per jam. Sementara itu, daya jelajah kendaraan ini juga sangat panjang tepatnya 600 kilometer.

Maung 4x4

Maung 4x4 diplot untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat. Kendaraan ini memiliki tampilan yang gagah dan kokoh, tetapi nyaman ketiga digunakan di segala medan.

Rantis TNI Maung MV3 (Pindad)

Secara spesifikasi, Maung 4x4 memiliki panjang 4.931 mm, lebar 1.640 mm, tinggi 1.820 mm, dan jarak sumbu roda 3.090 mm. Kendaraan ini juga dilengkapi GPS navigasi dan tracker yang membuat mobil ini diandalkan untuk menjadi pusat komando.

Seperti namanya yaitu “Maung” yang berarti “Macan” pada bahasa Sunda. Dikenal sebagai hewan yang kuat, gesit, dan cepat. Kendaraan ini juga dilengkapi turbocharger enam percepatan dan dapat mencapai kecepatan maksimal hingga 120 kilometer per jam dengan jarak tempuh hingga 800 kilometer.

Komodo 4x4 Recon

Komodo 4X4 Recon merupakan kendaraan taktis yang biasa digunakan dalam misi pengintaian. Sebab, kendaraan ini memiliki alat komunikasi canggih seperti radio VHF dan HF, serta Intercom. Selain itu, GPS dan Thermal Vision terpasang untuk melakukan operasi pada malam hari.

Komodo 4x4 Recon dilengkapi mesin diesel dengan tenaga hingga 215 HP disertai Turbo Charger Intercooler, ditambah daya jelajahnya sejauh 450 kilometer. Hal tersebut membuat kendaraan ini menjadi pilihan yang tepat untuk misi pengintaian yang membutuhkan kecepatan.

Komodo 4x4 Missile Launcher

Komodo 4x4 Missile Launcher merupakan kendaraan taktis berkapasitas 4 penumpang yang dapat menerjang segala medan dan kondisi.

Seperti namanya yang terdapat Missile Launcher, kendaraan ini dipergunakan untuk menjaga keamanan wilayah udara Indonesia dari berbagai serangan udara musuh.

Pada bagian belakang kendaraan ini terpasang rudal mistral yang siap untuk menjaga dari setiap serangan udara seperti rudal balistik, drone, dan pesawat tempur.

Semakin diperkuat dengan setiap personelnya yang dilengkapi intercom untuk berkomunikasi dan memberikan informasi akurat terkait serangan musuh.

Anoa 6x6 Mortar

Anoa 6x6 Mortar merupakan kendaraan TNI yang dilengkapi dengan pelontar mortir berkaliber 81 mm dengan recoil system.

Kendaraan berkapasitas 6 orang ini juga memiliki atap dengan sistem hidrolis yang dapat terbuka dan tertutup otomatis. Rak amunisi juga tersedia untuk mempersiapkan berbagai persenjataan personel.

Anoa 6X6 Mortar dilengkapi dengan mesin diesel 6 silinder 320 HP. Dengan begitu kendaraan ini memiliki kecepatan hingga 80 kilometer per jam di jalan raya dan 30 kilometer per jam di jalan off road.