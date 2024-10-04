IMX 2024, Transaksi Ditargetkan Tembus Rp7 Miliar dan Sedot 50 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Pameran modifikasi Indonesia Modification Expo (IMX) 2024 digelar di ICE BSD Tangerang, pada 4-6 Oktober 2024. Pameran ini menjadi wadah untuk penggemar otomotif berkolaborasi.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyambut baik kegiatan IMX 2024 ini karena merupakan ajang bertemu dengan kreator, penggemar, industri, pedagang dan para pencinta otomotif.

"Tempat yang baik di mana kita bisa kolaborasi dan interaksi untuk menemukan kesenangan bersama. Walaupun di tengah situasi ekonomi tidak menentu, kita patut bangga memiliki anak muda yang sangat kreatif. Ketika bisnis lain menurun, kreativitas anak muda ini yang mampu jaga kelas menengah ekonominya berjalan," ujar Bamsoet di ICE BSD City, Jumat (4/10/2024).

Ia yakin gelaran IMX 2024 bisa meningkatkan nilai transaksi hingga Rp7 miliar.

Pameran modifikasi IMX 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"Saya yakin dan percaya pertemuan kita hari ini, pameran ini yang omzet tahun lalu bisa Rp6,8 miliar. Saya yakin dengan antusias bisa meningkat jadi Rp7 miliar. Sekali lagi semangat dan bisa mendorong anak-anak muda lebih kreatif lagi," tuturnya.

Hal senada disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang. Ia yakin jumlah pengunjung tahun ini bisa lebih banyak dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

"2018 pamerannya dikunjungi 11 orang, 2023 40 ribu orang, Insya Allah tahun ini 50 ribu, kemudian bisa 80 ribu dan seterusnya," tuturnya.