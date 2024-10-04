Segini Harga Mobil Bekas Toyota Raize di Indonesia

JAKARTA – Toyota Raize merupakan mobil SUV compact yang laris. Pasalnya, menjadi mobil Toyota pertama yang dibekali turbo dalam mesin berkubikasi kecil. Ini membuat banyak masyarakat tertarik untuk mencoba dan membeli mobil ini.

Di samping itu, SUV keluaran Toyota ini hadir dengan tampilan yang sporty dan juga stylish. Dengan begitu, mobil ini semakin diminati masyarakat terlebih generasi muda.

Toyota Raize pertama kali diperkenalkan di Jepang pada 2019. Menariknya, Indonesia menjadi negara kedua yang menjadi pelabuhan mobil ini setelah Jepang tepatnya pada 2021. Peluncuran Toyota Raize di Jepang dan Indonesia sama-sama disambut baik oleh konsumen. Bahkan, saat ini mobil bekas Toyota Raize masih banyak dicari di situs jual beli mobil.

Diketahui, Toyota Raize hadir dalam enam tipe, yaitu 1.2 G MT, 1.2 G CVT, 1.0 Turbo G MT, 1.0 Turbo G CVT, 1.0 Turbo GR Sport CVT, 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS.

Secara spesifikasi, mobil ini memiliki panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm.

Sementara itu, ground clearance mencapai 200 mm.

Dengan terpasangnya turbocharger pada mobil ini, performa yang dapat dihasilkan cukup gahar. Mesin yang berkapasitas 1.000 cc dengan konfigurasi tiga silinder ini, dapat menghasilkan tenaga hingga 88 PS pada 6.000 RPM dan torsi mencapai 113 Nm pada 4.500 RPM.

Berkat spesifikasi dan mesin turbo yang menjadi keunggulan mobil ini, keluaran terbaru Toyota Raize dibanderol pada kisaran Rp238-309 juta. Kendati demikian, masyarakat tetap mampu memiliki mobil ini dalam kondisi bekas dengan kualitas yang masih baik.