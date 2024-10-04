Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pameran Modifikasi IMX 2024 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Kreativitas dan Inovasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:51 WIB
Pameran Modifikasi IMX 2024 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Kreativitas dan Inovasi
Pameran modifikasi IMX 2024 resmi dibuka (Syifa).
A
A
A

TANGERANG - Pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di Hall 9-10 ICE BSD City, Tangerang, pada 4-6 Oktober 2024 resmi dibuka hari ini, Jumat (4/10/2024). Acara ini diresmikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Project Director IMX, Andre Mulyadi.

Project Director IMX, Andre Mulyadi menjelaskan IMX 2024 mengusung tema Road to The World. Melalui tema itu pihaknya mempersiapkan produk lokal ke level yang lebih tinggi agar bisa bersaing ke level internasional.

"Modifikator kita levelnya sudah sama dengan modifikator internasional. Kami berharap teman-teman modifikator bisa maju dan berkolaborasi siapkan industri modifikasi jadi lebih baik," ujar Andre dalam sambutannya di acara Opening Ceremony IMX 2024 di ICE BSD City, Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo menyambut baik kegiatan IMX 2024 ini karena merupakan ajang bertemu dengan kreator, penggemar, industri, pedagang dan para pecinta otomotif.

IMX 2024 (Syifa)
IMX 2024 (Syifa)

"Tempat yang baik di mana kita bisa kolaborasi dan interaksi untuk menemukan kesenangan bersama. Walaupun di tengah situasi ekonomi tidak menentu, kita patut bangga memiliki anak muda yang sangat kreatif. Ketika bisnis lain menurun, kreativitas anak muda ini yang mampu jaga kelas menengah ekonominya berjalan," tuturnya.

Hal senada disampaikan Menperin RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menyambut baik kegiatan ini. Agus mengatakan, meskipun market modifikasi di Indonesia masih kecil, dia yakin ke depan bisa tumbuh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061166/giias_2024-ShGj_large.jpg
GIIAS Tangerang dan Surabaya 2024, Seva Cetak Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/52/2927736/pameran-imx-2024-bakal-jadi-pusat-modifikasi-internasional-y7gjxolNW2.jpeg
Pameran IMX 2024 Bakal Jadi Pusat Modifikasi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/52/2894208/industri-modifikasi-otomotif-dianggap-penting-ganjar-aturannya-harus-kreatif-lagi-lACpfqYegA.jpg
Industri Modifikasi Otomotif Dianggap Penting, Ganjar: Aturannya Harus Kreatif Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/52/2892099/keseruan-imx-2023-ada-diskon-velg-hingga-40-persen-V2OtHLVACn.jpeg
Keseruan IMX 2023, Ada Diskon Velg hingga 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175908//mobil_listrik_modifikasi_wuling_di_imx_2025-Po6N_large.jpg
IMX 2025, Wuling Pamerkan Sederet Mobil Listrik Modifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175836//imx_2025_dibuka_oleh_menteri_umkm_maman_abdurrahman-mHFS_large.jpeg
IMX 2025 Resmi Dibuka, Dorong Industri Modifikasi Otomotif Mendunia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement