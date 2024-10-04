Pameran Modifikasi IMX 2024 Resmi Dibuka, Jadi Wadah Kreativitas dan Inovasi

TANGERANG - Pameran Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024 di Hall 9-10 ICE BSD City, Tangerang, pada 4-6 Oktober 2024 resmi dibuka hari ini, Jumat (4/10/2024). Acara ini diresmikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Project Director IMX, Andre Mulyadi.

Project Director IMX, Andre Mulyadi menjelaskan IMX 2024 mengusung tema Road to The World. Melalui tema itu pihaknya mempersiapkan produk lokal ke level yang lebih tinggi agar bisa bersaing ke level internasional.

"Modifikator kita levelnya sudah sama dengan modifikator internasional. Kami berharap teman-teman modifikator bisa maju dan berkolaborasi siapkan industri modifikasi jadi lebih baik," ujar Andre dalam sambutannya di acara Opening Ceremony IMX 2024 di ICE BSD City, Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo menyambut baik kegiatan IMX 2024 ini karena merupakan ajang bertemu dengan kreator, penggemar, industri, pedagang dan para pecinta otomotif.

IMX 2024 (Syifa)

"Tempat yang baik di mana kita bisa kolaborasi dan interaksi untuk menemukan kesenangan bersama. Walaupun di tengah situasi ekonomi tidak menentu, kita patut bangga memiliki anak muda yang sangat kreatif. Ketika bisnis lain menurun, kreativitas anak muda ini yang mampu jaga kelas menengah ekonominya berjalan," tuturnya.

Hal senada disampaikan Menperin RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia menyambut baik kegiatan ini. Agus mengatakan, meskipun market modifikasi di Indonesia masih kecil, dia yakin ke depan bisa tumbuh.