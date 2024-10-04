HUAWEI MatePad Pro 12.2-Inch Resmi Diluncurkan, Tablet Layar Tandem OLED PaperMatte dan Keyboard Inovatif

HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch resmi meluncurkan tablet flagship paling tipis dan ringan dari HUAWEI dengan bobot hanya 508 g, dan ketipisan 5.5 mm. (Foto: Dok Huawei)

Jakarta - HUAWEI kembali menggebrak pasar Indonesia dengan meluncurkan tablet pintar flagship HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch pada 3 Oktober 2024. Tablet yang desain unik dan elegan ini memiliki teknologi layar yang inovatif, serta berbagai fitur produktif yang dapat menunjang berbagai kebutuhan para profesional dan content creator dimanapun mereka berada. Meskipun sudah diumumkan, tablet ini baru dapat dibeli di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan.

Sebagai tablet unggulan terbaru dari Huawei, HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch hadir sebagai tablet flagship paling tipis dan ringan dengan bobot hanya 508 g,dan ketipisan hanya 5.5 mm. Sehingga, sangat mudah dibawa untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Bobot serta ketipisan ini juga menjadikan tablet ini tablet 12-inci paling ringan dan tipis di dunia saat ini.

Desain Golden Silk yang menawan berhasil dicapai teknik Silk Weaving Craftsmanship serta berbagai lapisan optik untuk tampilan yang mewah dan tekstur yang khas. Warna emas yang premium melambangkan esensi estetika dan kreativitas dari timur, sehingga para pengguna dapat merasa semakin percaya diri dalam berkreasi.

Layar Tandem OLED PaperMatte: Teknologi Inovatif Layar Yang Belum Pernah Dijumpai Sebelumnya

Diklaim mampu meningkatkan kecerahan maksimal hingga 2000 nits, HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch memiliki layar unik dengan panel Tandem OLED PaperMatte Display untuk mewujudkan HDR effect dengan rasio kontras 2,000,000:1. Teknologi ini memastikan pengalaman konsumsi media dan kreasi yang memuaskan, baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan dengan tingkat pencahayaan tinggi.

Layar Tandem OLED ini juga memungkinkan penghematan daya hingga 33% lebih baik dan umur hingga 3x lipat lebih panjang dibandingkan panel standar OLED pada umumnya. Hal ini dimungkinkan berkat 2 panel OLED yang ada, dimana untuk mencapai suatu tingkat keterangan, misalnya 1,000 nits, setiap panel hanya perlu mencapai 500 nits saja.

Memberikan pengalaman menonton yang nyaman di setiap saat, tablet ini dibekali layar berteknologi anti-sparkle dan nanoscale anti-glare etching, serta magnetron nano optical layer. Ditambah lagi, HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch PaperMatte edition sudah memperoleh sertifikasi SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland Reflection-Free, dan TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, sehingga akan lebih nyaman dan aman untuk mata meskipun digunakan dalam jangka waktu yang tergolong lama sekalipun.

HUAWEI MatePad Pro 12.2-inch hadir dengan HUAWEI Glide Keyboard yang sangat ringan (Foto: Dok HUAWEI)