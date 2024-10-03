Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Cara Mudah Nonton Video Film Viral Indo Japan di Yandex Ru Yandex Browser Anti Blokir 2024 Tanpa VPN

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |06:22 WIB
3 Cara Mudah Nonton Video Film Viral Indo Japan di Yandex Ru Yandex Browser Anti Blokir 2024 Tanpa VPN
Cara mudah nonton video film viral Indo Japan di Yandex Ru Yandex Browser anti blokir 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Cara mudah nonton video film viral Indo Japan di Yandex Ru Yandex Browser anti blokir 2024 tanpa VPN menarik untuk dikulik.

Apalagi, Yandex tersedia dalam beberapa domain lain, yakni Belarusia, Kazakstan, Uzbekistan, dan Turki. Serta bisa mengakses layanan lain seperti email, peta, terjemahan, peramban, serta puluhan lainnya.

Berikut cara mudah nonton video film viral Indo Japan di Yandex Ru Yandex Browser anti blokir 2024 tanpa VPN:

1. Google Chrome

Cara nonton video Yandex dengan mudah yang pertama adalah melalui Google Chrome. Berikut langkah-langkah nonton video Yandex di Google Chrome:

Buka browser Google Chrome

Akses laman yandex.com

Selanjutnya, ketik kata kunci video yang ingin ditonton

Klik enter setelah menemukan video yang diinginkan

Video di Yandex pun siap untuk ditonton.

2. Buka Aplikasi Yandex RU Yandex Browser Jepang

Buka aplikasi Yandex RU Yandex Browser Jepang atau bisa mengunjungi situs resmi Yandex menggunakan link yang ada di atas.

Setelah aplikasi atau situs terbuka, untuk memudahkan pencarian video yang ingin ditonton, gunakan fitur pencarian yang ada pada halaman utama dengan cara memasukkan kata-kata yang berkaitan dengan video yang ingin dicari.

Beberapa hasil video akan muncul setelah pengguna mengklik cari pada halaman utama tadi. Pilih dengan bijak video yang paling sesuai dan ingin ditotnton. Tunggu beberapa saat dan ikuti langkah-langkahnya maka video akan terputar dan dapat dinikmati.

 

