Pameran Motor IMOS 2024 Digelar 30 Oktober hingga 3 November di ICE BSD, Diramaikan 60 Merek

Pameran motor IMOS 2024 bakal digelar 30 Oktober hingga 3 November di ICE BSD, diramaikan 60 brand. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 bakal digelar pada 30 Oktober hingga 3 November 2024 di ICE BSD City, Tangerang. Pada gelaran kali ini, sebanyak 60 brand bakal ikut serta.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Johannes Loman menyampaikan, dengan penyelenggaraan IMOS di setiap tahun, pihaknya berkomitmen untuk dapat menyuguhkan perkembangan teknologi terkini di industri sepeda motor sekaligus menyediakan sarana efektif yang mempertemukan para pemain industri dengan para konsumen.

"AISI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi yang tidak hanya meningkatkan performa kendaraan, tetapi juga produk yang ramah lingkungan. IMOS 2024 adalah bukti nyata bahwa industri sepeda motor kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih hijau dan lebih aman," katanya di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Pameran IMOS 2024 menggunakan area seluas 15 ribu meter persegi. IMOS 2024 akan menggunakan area indoor, prefunction, serta seluruh area outdoor dari hall 9 dan 10 ICE BSD-City.

Konpers IMOS 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Pada pameran tahun ini, setidaknya terdapat lebih dari 60 peserta telah mengonfirmasi keikutsertaannya dalam pameran ini. Tercatat ada 17 merek sepeda motor jenis Internal Combustion Engine (ICE) seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi. Sementara itu, deretan sepeda motor jenis EV (Electric Vehicle) terdapat merek Alva, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, VMove, Volta, dan ZPT.

Selain itu, pameran IMOS 2024 juga akan diikuti puluhan industri pendukung yang mencakup produk ban, apparel, helm, pelumas, dashcam, hingga tools dan spare parts.

Ketua Penyelenggara IMOS 2024, Sigit Kumala, menyebut perluasan lahan dipersiapkan untuk menghadirkan sepeda motor dan produk aftermarket yang dibutuhkan pengunjung di satu tempat.

"Dengan penggunaan area pameran yang semakin besar dan hadirnya peserta yang semakin lengkap, pengunjung akan mendapatkan kenyamanan lebih dalam mengeksplorasi area pameran dan menikmati seluruh rangkaian acara yang kami siapkan," ucap Sigit.