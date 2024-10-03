Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Polisi Tidur Bisa Bikin Pemotor Kecelakaan, Bagaimana Aturannya?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |11:37 WIB
Viral Polisi Tidur Bisa Bikin Pemotor Kecelakaan, Bagaimana Aturannya?
Viral polisi tidur bikin pemotor kecelakaan, bagaimana aturannya? (Instagram/@wonderfulljogja)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video menampilkan speed bump atau polisi tidur berukuran kecil yang disusun berjajar, terlalu tinggi. Keberadaan polisi tidur itu membuat para pengendara mobil dan sepeda motor kesulitan. Bahkan, disebutkan ada pengendara motor mengalami kecelakaan saat melewati polisi tidur yang berada di  Jalan Letjen Suprapto, Yogyakarta tersebut. 

Sebagaimana dilihat dari video yang diunggah akun Instagram @wonderfulljogja, tampak memperlihatkan speed bump berukuran cukup tinggi. Padahal, speed bump berukuran kecil berjumlah enam buah itu dibuat datar yang berfungsi sebagai peringatan kepada pengendara. 

Lalu, bagaimana seharusnya peraturan membuat polisi tidur. Diketahui, untuk membuat atau memasang speed bump, sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan. Tujuan dipasang polisi tidur melintang di badan jalan untuk memperlambat kecepatan kendaraan demi keselamatan.

Dari peraturan itu, ada beberapa jenis polisi tidur. Berikut penjelasannya :

1. Speed bump dipasang pada pemukiman dan tempat parkir dengan kecepatan kendaraan 10 km/ jam. Lebar bagian atas 15 cm dgn ketinggian 12 cm dan sudut kelandaian 15 persen. 

2. Speed hump dipasang di jalan lokal, biasanya dipakai di area penyeberangan. Lebar 39 cm, ketinggian 5 - 9 cm dan sudut kelandaian 50 persen. 

3. Speed table ukurannya lebih besar, dipasang pada jalan dengan kecepatan 40 km/jam. Lebar 66 cm, tinggi 8- 9 cm dengan kelandaian 15 persen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/52/3155123/mobil_gantung_kantong_keresek_di_wiper_belakang-gN2m_large.jpg
Viral Mobil di Aceh Kompak Gantung Kantong Plastik di Belakang, Warganet Penasaran
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement