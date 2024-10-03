Usai Ditikam Putrinya, Bos Yamaha Mundur dari Jabatannya

JAKARTA - President, Chief Executive and Representative Director Yamaha Motor Co Ltd. Yoshihiro Hidaka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mundur tak lama setelah insiden dirinya ditikam oleh putrinya.

Melansir laman resmi Yamaha Motor Corporation, Kamis (3/10/2024), Hidaka mundur atas permintaan sendiri, mulai 30 September 2024. Posisinya digantikan sementara oleh Watanabe Katsuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Chairman and Representative Director.

Selain itu, Motofumi Shitara, Senior Executive Officer dan Direktur, diangkat sebagai Executive Vice President dan Representative Director per 1 Oktober 2024.

Yoshihiro Hidaka menjadi korban penusukan. (Foto: Yamaha)

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Hidaka ditikam oleh putrinya yakni Hana Hidaka menggunakan pisau dapur. Penusukan itu menyebabkan luka sekitar 15 centimeter pada siku kiri Hidaka. Sang putri pun ditangkap Kantor Polisi Prefektur Shizuoka.

Namun, pengunduran diri yang dilakukann Hidaka disebutkan bukan karena kasus penusukan tersebut. Pria 61 tahun itu memutuskan mundur karena ingin mengabdikan dirinya untuk mengurus keluarga sebagai seorang ayah sepenuhnya.

"Pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada semua orang yang terkait dengan perusahaan kami karena telah menimbulkan kekhawatiran dan masalah. Sebagai seorang ayah, saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saya ingin mengabdikan diri untuk merawat keluarga saya, dan sebagainya," kata Hidaka seperti dikutip dari Response.