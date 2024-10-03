JAKARTA -Daftar pajak mobil Suzuki Swift semua tahun perlu diperhatikan pemilik kendaraan. Sebab, dari segi desain maupun spesifikasi tidak kalah jauh. Saat membeli Suzuki Swift keluaran lama, harga belinya akan lebih murah. Selain itu, biaya pajak tahunannya juga akan jauh lebih murah.
Lantas berapa daftar pajak mobil Suzuki Swift semua tahun? Hal ini berdasarkan perhitungan besaran pajak mobil di wilayah tempat tinggi serta dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki. Salah satunya kendaraan pertama dikenakan pajak sebesar 2%. Lalu, kendaraan kedua dikenakan pajak sebesar 2.5%. Sedangkan, kendaraan ketiga dan seterusnya dikenakan pajak sebesar 0.5% lebih tinggi dari kendaraan sebelumnya
Berikut daftar harga pajak mobil Suzuki Swift semua tahun:
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2007: Rp 2.000.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2007: Rp 2.194.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2007: Rp 1.836.000
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2008: Rp 2.108.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2008: Rp 2.313.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2008: Rp 1.959.000
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2009: Rp 2.221.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2009: Rp 2.435.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2009: Rp 2.085.500
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2010: Rp 2.338.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2010: Rp 2.561.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2010: Rp 2.214.000
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2011: Rp 2.458.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2011: Rp 2.686.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2011: Rp 2.337.000
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2012: Rp 2.582.000
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2012: Rp 2.812.500
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2012: Rp 2.462.500
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2013: RP 2.710.500
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2013: RP 2.943.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2013: RP 2.515.500
Suzuki Swift 2.0L MT tahun 2014: RP 2.832.500
Suzuki Swift 1.5L AT tahun 2014: RP 3.070.000
Suzuki Swift 1.3L GLX tahun 2014: RP 2.625.500